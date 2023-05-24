英国：约翰逊再次陷入“派对门”风波

派对门风波

欧洲 – 英国前首相约翰逊(Boris Johnson )再次陷入派对门政治风暴中。伦敦警察再次收到对前首相在度假胜地“契克斯”别墅举办一场奢华的婚礼派对，而当时正值疫情管控中。在派对门调查新进展中，首相府再次重申苏纳克没有在疫情管制期间参加过“契克斯”别墅的婚礼派对。约翰逊律师表示，这是有政治目的的诽谤。

广告 继续浏览后续

下院特权委员会正在调查相关情况，约翰逊在 2021 年的议会中表示，并未违反当时实施的社交隔离规则，这误导了议会，要么是无意和鲁莽，要么是故意误导议会。

而约翰逊知道他是在为自己的政治命运而战，所以，他在宣誓说出真相后拼命为自己辩护，并表示，无论发生什么事，直到生命的最后一刻，他都会坚信自己没有违反规定，也没有对英国议会撒谎。

由于对伊拉克战争动机的谎言，英国前首相“托尼·布莱尔”多年来一直受到这种说谎的指控，而现在，约翰逊正在受到这种指控，因为在他担任首相期间，在首相官邸内走廊里举行音乐会，而当时英国正处于完全封闭状态。

约翰逊向议会调查委员会提交了一份由法律团队准备的长达 50 多页的法律诉状，为自己辩护，以免受错误信息和撒谎的指控。

约翰逊在发言期间证实，他坚信参加这些聚会遵守了社交距离规则，并补充说，即使在警方介入调查并以违反社交距离规则为由对约翰逊处以罚款的圣诞晚会期间，“也遵守了所有健康预防措施”。

约翰逊为在首相办公室为两名高级官员举办的欢送会辩护，这些派对的照片被泄露，照片显示员工不遵守间隔规则聚集在一起，约翰逊表示，组织这次聚会是必要之举，因为员工在非常恶劣的条件下离开，“我的目标是让首相总部的工作人员放心，为此，为了专业目的，聚会很重要。”

然而，委员会向他质问，其他员工在同一时期离开了首相官邸，却没有为他们举办欢送会。

约翰逊开始谈论他的生日派对时显得很自在，因为他说，有证据表明他没有违反规定，而且有一些官方摄影师在场，一些英国报纸也被告知了这件事，这意味着这件事并不是秘密。

然而，有许多图片和泄密事件表明，这些聚会没有遵守社交距离规则，此外，委员会获得的数十条短信表明，员工知道他们违反了规则，尽管如此，他们仍继续组织派对。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅