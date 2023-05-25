俄雇佣军说向正规军移交巴赫穆特阵地 但乌军称酝酿合围

乌克兰/俄罗斯/巴赫穆特

俄罗斯雇佣军准军事组织瓦格纳在声称周末占领了乌克兰东部的巴赫穆特后，周四将这个被破坏的城市的阵地移交给俄罗斯正规军。这个消息有待确认，因为俄罗斯军队在巴赫穆特的侧翼正处于微妙境地，据乌克兰军队说，俄罗斯军队已经在该城市的北部和南部丢失了20平方公里的阵地。

广告 继续浏览后续

据瓦格纳老板普里戈津在Telegram上发布的一段视频中说，"我们今天正在从巴赫穆特撤出部队。到6月1日，他们中的大多数将被迁移到后方基地。"在这段录像中，他向他的部下致意，向他们发出指示并祝愿他们一切顺利，这次他避免了对俄军总参谋部的批评。普里戈津说：我们正在撤退，休息，准备，然后我们将被赋予新的任务。

乌克兰国防部一位副部长Ganna Maliar证实，瓦格纳雇佣军的人已经离开了他们与俄罗斯正规部队在巴赫穆特郊区的位置。乌军承认，瓦格纳的部队仍然在巴赫穆特市区。但指出乌军的士兵控制着西南郊区的机场区。她否认完全丧失对巴赫穆特的控制。

巴赫穆特在冲突前是一个约有7万人的工业城市，是俄罗斯攻势中时间最长（2022年夏天开始）、伤亡最大的战场。

雇佣军普里戈津周三承认，他的组织队伍中的死亡人数为1万名从俄罗斯监狱招募的囚犯，以及类似的、但没有精确量化的职业战士比例。

乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)也否认丢失巴赫穆特，乌军声称同时对俄罗斯的侧翼发动进攻。乌克兰军方说，它正希望在该城市周围取得突破，以实现 "战术包围"。

关于在俄罗斯本土周一和周二遇到的自侵略战争开始以来来自乌克兰的一群战士的最大武装入侵，消息称这次行动是由两个与乌克兰抵抗力量并肩作战的俄罗斯反普京团体声称发动，他们的武装领袖据消息曾被确认是俄罗斯极右星云人物。其中一个被莫斯科视为 "恐怖分子 "的组织 "俄罗斯自由 "军团周三晚间在Telegram上说，在入侵期间，他们的队伍中有两人被杀，10人受伤。

俄罗斯官方消息说，俄军在飞机和大炮的帮助下 "粉碎 "了这些袭击者，并声称杀死了其中70多人。

发生于本周一和周二，武装战斗人员从乌克兰入侵俄罗斯边境地区别尔哥罗德，俄罗斯军队花了24个多小时才将这些进攻击退。法新社认为，这再次显现了俄罗斯军队面临困难。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅