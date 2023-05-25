卢卡申科：战术核武器很可能已进入白俄罗斯

军事防御

欧洲 – 俄罗斯总统普京三月底曾宣布，他打算在白俄罗斯领土上部署战术核武器，但克林姆林宫并没有证实上述消息。普京曾强调说，美国几十年来一直在盟友领土上部署战术核武器，俄罗斯是在做与美国一样的事情，并不违反不扩散核武器承诺。

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白俄罗斯总统卢卡申科说，俄罗斯正在白俄罗斯领土上部署战术核武器。 克里姆林宫尚未证实这一消息。

俄罗斯国防部长绍伊古5月25日在明斯克的欧安组织成员国国防部长理事会会议上说，俄罗斯和白俄罗斯有关在军事核领域采取回应措施的决定是在两国西部边界威胁剧增条件下做出的。

绍伊古说，已向白俄罗斯武装力量交付“伊斯坎德尔-M”战役战术导弹系统，它能使用常规和核导弹。还改装了部分苏-25飞机用于可能使用核武器。

绍伊古说：“白俄罗斯军人在俄罗斯训练中心接受了必要培训。”

他向同事们通报称，此前5月25日与白俄罗斯国防部长签署了文件，“这些文件确定了在白俄罗斯境内核弹药专门存储仓库的部署秩序。”

绍伊古说：“所有措施的执行都依据现有国际义务，不违反《不扩散核武器条约》。”绍伊古强调称：“控制和使用决定仍由俄方负责。”

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