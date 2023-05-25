希腊看守总理萨尔马斯宣誓就职

提前选举

欧洲 – 希腊看守总理萨尔马斯( Ioannis Sarmas )宣誓就职。25日在一次简短的就职宣誓上他表示，临时政府有权组织选举。在一个男性主导政治体制的国家，20 名新看守部长中只有四分之一是女性。

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因希腊多个政党领导人未就组建联合政府达成一致，当地时间5月24日，希腊总统萨克拉罗普卢任命高级司法官员兼希腊审计法院院长伊奥尼斯·萨尔马斯（Ioannis Sarmas）为看守政府总理，以组建临时政府，并带领该国在6月25日举行第二轮选举。

希腊新一届议会将于5月28日召开会议，议会议员将于当日18时宣誓就职，随后选出议长，继而宣布议会解散，为6月25日举行的第二轮投票作准备。

萨尔马斯于1957年3月21日出生在希腊科斯岛。他在1975年-1979年间在雅典大学学习并获得法学学位。之后他到巴黎第二大学继续深造，专攻刑法、公法以及修读公共财政专业。之后他在80年代初获得了法学博士学位。

萨尔马斯曾于服兵役期间在希腊空军担任军官。之后，他在希腊国务委员会和希腊审计法院担任法官。

萨尔马斯在学术界也有深厚的背景。1989年至1999年，他曾在希腊国家公共行政学院教授法律方法论和公共财政。此外，他于1997年至2001年在希腊国家公共行政学院讲授欧洲共同体法院和欧洲人权法院的法理学。

多才多艺的萨尔马斯还以法语和英语出版了多本著作，其中包括《言论自由和诽谤：基于正义理论的法理学研究》、《希腊危机与审计的作用》等。

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