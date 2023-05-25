极地硝烟：美国福特号航母突抵挪威引莫斯科跳脚

美国/挪威/俄罗斯/航空母舰

在与莫斯科对峙的北极紧张局势中，美国福特号航空母舰开抵奥斯陆亮相。俄罗斯当天就谴责美国挑衅。

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美国福特号航空母舰是世界上最大的核动力航空母舰。福特号作为首次作战部署，选择在挪威停靠。这正是在北欧国家空军组织的军事演习开始前几天，导致福特号意外访问该地区，但也有14个北约国家将参加这次演习。

据本台驻当地记者Carlotta Morteo报道称，福特号长330多米，宽78米，船上有4500名水兵和75架战斗机。美国海军杰拉尔德-福特号战舰昨天抵达奥斯陆峡湾，令人印象深刻，当下立即给予高度安全感，但立即被俄罗斯驻挪威大使馆谴责为挑衅行为。

无论如何，这是一个强烈的信号，即长期以来由加拿大和挪威来维持与俄罗斯在这一地区的和平关系，现在有美国加入，支持欧洲盟友。福特号最初应该是去地中海，但它将在未来几周在北极度日，这证明这个极地地区的战略利益越来越大。

北极，是一个敏感地区。一年来，俄罗斯特别加强了在科拉半岛周围的武装存在和军事演习，特别是俄罗斯北方基地，部署罗斯海军最强大的舰队，离芬兰和挪威这些北约成员国只有几百公里，瑞典也在此，瑞典仍在等待能正式加入北约。

北极，也是一个令人垂涎的战略区域。随着乌克兰战争的爆发演进，北极已经成为一个敏感的摩擦区域，特别是由于俄罗斯正是从那里出口至此不怎么受到制裁，也是俄罗斯重要财政来源的液化天然气，而且据挪威称，间谍行动或破坏活动也是在那里层出不穷。奥斯陆上个月就驱逐了15名俄罗斯外交官。

当地主要的政府间论坛即北极理事会，由挪威刚刚接任轮值主席，陷入微妙。自乌克兰战争以来论坛已经暂停，合作活动被限制在最低限度：捕鱼和海上救援。鉴于地缘战略地位，北极很可能成为北约和俄罗斯之间对峙的主要阵地之一。

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