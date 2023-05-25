网传俄罗斯“风暴部队”向乌军投降 还拍片批普京

俄罗斯/乌克兰

乌俄战争已持续逾15个月，近日有消息称俄罗斯“风暴部队”向乌克兰军队投降，这支队伍隶属于俄军“第110独立摩托化步枪团”、成员大多来自乌东顿内茨克州，还拍片指责俄国总统普京，批普京为了自己的野心，将他们送到前线当砲灰，如同“待宰的肉”。这些士兵集体投降消息有待进一步确认。

2023年5月24日网传一段俄罗斯“风暴部队”向乌克兰投降并指责普京的影片，引发讨论。自由时报取图翻摄自推特

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据自由时报今天引述消息报道称，俄罗斯风暴部队投， 拍片批普京“拿我们当砲灰”。

24日在推特流传一段据称是俄国“风暴部队”指责普京与俄军方高层的影片。据悉，该影片是由俄军上尉兼该部队第一突击队排长谢尔盖耶维奇（Makarov Oleg Sergeevich）、中尉兼第三突击队排长爱德华多维奇（Makhmutov Vadim Eduardovich）、少尉兼第二突击队排长亚历山德罗维奇（Chausov Pavel Aleksandrovich）率领25名士兵向乌克兰军队投降后所拍摄。

据该报道，这群人在影片中表示，“我们向最高指挥官普京总统和国防部长绍伊谷呼吁，多加注意俄军对顿内茨克第110团的态度，他们每次都将我们当作不要的肉块丢弃到前线送死！俄国防部和亲俄顿内茨克政府都没有承诺提供支持，我们拿到的武器又都是80年代的老机枪，弹药严重不足，军事装备短缺。在种种不利因素下，且没有上级的心理支持，我们害怕上前线。”

据该报道称，“风暴部队”还质问普京和克里姆林宫高层，“你们为什么派我们来？让我们变成待宰的肉？在乌军猛烈攻击下，同伴死的死、伤的伤，我们只能眼睁睁看着他们失去生命，无力把他们救出来。我们决定自愿向乌军投降。”

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