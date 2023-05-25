韩国否认准备向乌克兰援供炮弹

韩国/乌克兰/非杀伤性装备

韩国今天否认了关于韩国即将向乌克兰运送炮弹的新闻报道，称韩国不向基辅提供致命武器的立场没有改变。韩国是世界第九大武器出口国，曾向乌克兰提供人道主义援助，并向基辅的盟友波兰出售坦克和榴弹炮。

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华尔街日报周三报道称，根据首尔和华盛顿之间的一项 "机密协议"，数十万枚韩国制造的炮弹将通过美国运往乌克兰。

韩国的长期政策是不向活跃的冲突地区提供武器，尽管美国、欧洲国家和基辅坚持呼吁提供武器，但韩国在乌克兰问题上一直坚持这一立场。

法新社引述韩国国防部发言人全河圭告诉记者：“韩国政府对援助乌克兰的立场没有改变......《华尔街日报》的文章中有不准确之处。”

不过，该发言人承认，五角大楼与一家身份不明的韩国公司就弹药出口进行了讨论，但没有提供进一步的细节。

该发言人说："有很多讨论和要求，所以韩国政府将采取适当的措施，同时审查乌克兰的局势和人道主义状况。

周三，韩国国家安全办公室主任Cho Tae-yong向立法者保证，"没有向乌克兰提供包括火炮弹药形式的支持。

韩国是世界第九大武器出口国，曾向乌克兰提供人道主义援助，并向基辅的盟友波兰出售坦克和榴弹炮。

4月，韩国总统府表示，俄罗斯对乌克兰平民的大规模攻击可能会改变韩国立场。

但专家指出，鉴于首尔与莫斯科的经济关系，2022年俄罗斯是韩国第15大贸易伙伴，以及俄罗斯对邻国朝鲜的影响，首尔在这个问题上的立场很微妙。

首尔世宗研究所朝鲜研究中心的Cheong Seong-chang告诉法新社，韩国国防部无法具体说明《华尔街日报》文章中的 "不准确之处"。他说："与美国的合作对首尔政府很重要，但韩国也必须保持与莫斯科的关系。

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