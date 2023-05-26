乌克兰高官称 普京之死是乌国特勤局要办的“绝对头等当务之急”

根据乌克兰军事情报局的一高级官员称，普京之死是乌克兰军事情报局要办的“绝对头等大事”。他并指出瓦格纳头子普里戈金 (Prigojine )也是他们执行灭杀任务的一个目标，这是综合费加罗报与路透社的报道。

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费加罗报与路透社的报道指出，在接受德国《世界报Die Welt》采访时，基辅军事情报局副局长瓦迪姆·斯基比茨基(Vadym Skibitsky保)证说，乌克兰情报局的“头等大事”是克里姆林宫负责人的死亡。 “他在我们执行这类任务的名单的首位。

斯基比茨基还指出，瓦格纳头子普里戈金也是他们执行消灭任务的一个目标，并说：“他在我们名单的首位”他并相信这场冲突只能以“协作”攻击行动者的死亡而告终， 他说“他在我们名单的首位。” 此外， 乌克兰情报局副局长斯基比茨基也承认，他的部门正在寻求消灭俄罗斯佣兵类军事组织瓦格纳的领导人普里戈任(Yevgeny Prigojine)，他说：“我们正试图杀死他。 但我们的首要任务仍然是消灭那名向其手下发号施令发动攻击行动的指挥者”。 然而，斯基比茨基也承认普京仍然是一个困难的下手目标，因为他大部分时间都把自己“关在室内”。

这名乌克兰情报官员还说：“最终，每个人都必须为自己的行为负责，”他还告诉德国世界报说： “普京注意到我们离他越来越近，但他同时也害怕被他自己的人杀死，”

被询及加强保护弗拉基米尔普京的措施时，克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫保证说：俄罗斯安全部门“了解他们的工作，并知道他们该做什么”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，乌克兰情报局高官斯基比茨基的采访言论证实了：俄罗斯十五个月前在乌克兰发动“特别军事行动”是正确的，“恐怖主义政权谈论它的恐怖主义愿望。克里姆林宫还说，特别军事行动不仅是正当的，而且是必要的，必须在实现其目标的情况下完成。

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