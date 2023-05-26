俄军再扔炸弹击中乌克兰诊所 酿32死伤

乌克兰/俄罗斯

一枚俄罗斯导弹26日袭击了乌克兰东部城市第聂伯罗的一家诊所，造成至少两人死亡、30 人受伤。乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 将这次导弹袭击称为犯下危害人类罪。

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乌克兰今天指控说，俄罗斯对乌克兰诊所的袭击导致两人死亡，23 人受伤。根据视频片段显示，一座被毁的建筑物冒出浓烟。这栋看似三层楼的建筑的上层大部分已严重受损。一具被覆盖的遇难者尸体躺在附近的路上。

泽连斯基愤怒指控称，“俄罗斯导弹又一次袭击，又一次犯下危害人类罪。”泽伦斯基在推特上描述了第聂伯罗一家心理诊所和一家兽医诊所受到的破坏。泽连斯基称，“只有邪恶的国家才能以诊所为袭击目标。这不可能有任何军事目的。这是纯粹的俄罗斯恐怖活动。”

乌克兰地方长官 Serhiy Lysak 说，一名 69 岁的男子被杀，官员说：“当俄罗斯恐怖分子的导弹袭击该市时，遇难者正路过。”州长说，另一名男子的尸体已从废墟中拉出，23 名伤员中有 21 人已被送往医院。他说，三人受重伤。

乌克兰国防部称这是《日内瓦公约》规定的严重战争罪，该公约规定了在战争中应如何对待士兵和平民。

俄罗斯国防部表示，对乌克兰的弹药库施行连夜打击。俄罗斯国防部说，“打击的目标已经实现。所有指定的设施都遭到袭击。”莫斯科否认俄军士兵犯下战争罪的指控，并否认蓄意以平民为目标，尽管自 15 个月前入侵乌克兰以来，俄军一直在轰炸乌克兰各地的城市。

莫斯科周五早些时候表示，乌克兰用一枚火箭弹和一架无人机袭击了俄罗斯南部的两个地区，但导弹被俄罗斯防空系统击落。

乌克兰则表示，乌军防空系统击落了俄罗斯在夜间对第聂伯罗、首都基辅和东部地区发动的袭击中发射的 10 枚导弹和 20 多架无人机。

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