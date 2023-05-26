乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队昨夜今晨再次施发导弹以及派飞携炸弹无人机轰炸基辅。但基辅的民事和军事管理部门报告，所有俄军的导弹都被拦截和摧毁。

广告 继续浏览后续

乌克兰首都基辅民事和军事管理部门今天报告说，"俄罗斯军队对基辅又发动一次空袭，这是自5月初以来连续的第13次导弹轰炸! 而且一如既往，都是在夜晚偷袭"。

乌克兰政府在Telegram官方账户上说，俄军的巡航导弹是由图-95MS战略轰炸机从里海地区发射的。乌克兰官员说："根据初步信息，基辅空域的所有敌方目标都被发现并摧毁"。

乌克兰总参谋部在官方每日上午的简报中报告说，过去一天俄罗斯军队施行了55次空袭，包括36次爆炸性无人机的袭击，以及4次导弹袭击。乌军报告说："一枚S-300导弹击中了顿涅茨克地区（东部）Karlivka地区的一个水坝。" 乌克兰官方警告，由此有周围社区遭水淹的巨大危险。

在俄罗斯，据俄新社援引地方当局的话说，在靠近克里米亚的克拉斯诺达尔镇，一次 "爆炸 "对一栋建筑造成了损害，但没有造成伤亡。一家亲俄媒体Readovka在其Telegram频道上发布了一张照片，照片中一栋大楼的顶层和屋顶被损坏并被熏黑。

法新社说，5月初，俄罗斯受到了一系列袭击和破坏活动的冲击，包括两列货物列车脱轨，以及无人机袭击造成的油库火灾。而在周一，两个自称是俄罗斯人的武装团体从乌克兰袭击了俄罗斯的别尔哥罗德地区，这是战争开始以来最严重的一次入侵进俄罗斯境内进行攻击。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅