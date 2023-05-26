俄境内城市大白天遭炮击

俄罗斯/乌克兰/俄境内遭袭击

与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德地区在过去24小时内成为数十次炮击的目标，该地区今天第一次在白天也受到炮击。其他至少两个俄罗斯境内的城镇都报告受到武装入侵攻击。

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与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德地区的省长26日表示，本周早些时候当地就发生了被武装入侵事件。当地官员在电报群Telegram上报告说，格拉伊沃隆区的科津卡村被132枚迫击炮和大炮弹击中。本星期稍早，两个为乌克兰而战的俄罗斯反普京团体声称的入侵就发生在这里。

据当地省长说，该地区的几座建筑被损坏，但他说没有人员死亡。

法新社说，该地区经常受到莫斯科指责是乌克兰军队的火力打击，攻击有时是致命的，但很少如此昼夜持续。

该省长说，该地区首府别尔哥罗德的别尔哥罗德区遭到了14次枪击，其中包括无人机袭击，其中一次向一栋行政大楼投掷了一枚炸弹。

据这一消息来源称，与乌克兰哈尔科夫地区接壤的沃洛科诺夫斯基区也发生了12次枪击，与乌克兰苏米地区接壤的克拉斯诺亚尔斯基区还受到炮击和无人机攻击。据省长称，Chebekino镇周围的地区遭到了35发炮弹的袭击，包括迫击炮和炮弹，以及对一个农场的无人机袭击。

本周一和周二，俄罗斯当局面临着冲突开始以来来自乌克兰的战斗人员对别尔哥罗德地区的最大入侵。据声称对入侵攻击事件负责的两个组织之一，即 "俄罗斯自由 "军团，称他们的队伍在袭击期间有两人死亡，10人受伤。莫斯科方面则声称已经杀死了 "超过70名 "袭击者。

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