布林肯将出访北欧三国

北欧

欧洲 – 美国国务院周五宣布，美国国务卿布林肯将于下周访问最近加入北约的芬兰，并发表讲话支持乌克兰抵抗俄罗斯。其实此次出访的国家是北欧三国。三国分别是瑞典、挪威和芬兰。

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据悉，瑞典首相、挪威和芬兰总理将与到访的布林肯会晤。美国国务院发言人马修·米勒说，在赫尔辛基，布林肯将发表演讲，“强调使俄罗斯对乌克兰的侵略是战略上的错误”。

他将在这个场合强调“我们不断努力支持乌克兰捍卫其领土、主权和民主，以寻求公正和持久的和平”。几十年来一直选择军事不结盟战略以避免与莫斯科发生冲突的芬兰和瑞典在 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰后重新考虑了他们的立场并要求加入北约。

4月份，芬兰正式成为北约成员国。而候选国瑞典的命运还掌握在土耳其和匈牙利两国手中。当匈牙利在今年3月27日批准芬兰的入盟申请时，也将瑞典的入盟申请批准推迟至“晚些时候”。

匈牙利也以因该国总理欧尔班的政策受到批评而感到不满为由，拒绝批准瑞典的入盟。然而，如果匈牙利看到土耳其采取行动，那么它也可能会批准瑞典的申请。

土耳其已多次与瑞典交锋，声称其要求仍未得到满足，尤其是在引渡土耳其希望以“恐怖主义”罪名起诉的土耳其公民的进程上。

土耳其指责瑞典为“恐怖分子”提供安全避风港，尤其是被安卡拉取缔的库尔德工人党以及叙利亚民主军的成员——安卡拉认为后者与库尔德工人党存在关联。

两国之间的谈判于2023年初宣告暂停，此前，斯德哥尔摩发生了焚烧《古兰经》和“吊死”埃尔多安人偶的抗议活动。

对瑞典而言，其入盟的时间表仍不确定。瑞典与土耳其之间的谈判进展甚微。

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