朔尔兹称时机成熟时还是要与普京对话

俄罗斯/等德国/普京

德国总理朔尔茨今天说，他准备在时机成熟时就乌克兰问题与俄罗斯总统普京恢复接触对话。朔尔兹自去年12月以来就一直没有与普京交谈过。朔尔兹没有解释时机成熟的细节。

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德国总理朔尔茨周五表示，"我最后一次电话交谈是在前一段时间。但当时机成熟时，我打算再次与普京通话"，朔尔茨是在接受德国报纸Koelner Stadt-Anzeiger日报一篇采访中作如上宣布，该采访今天发表。

舒尔兹称，就解决乌克兰战争冲突而言，"俄罗斯必须明白，不可能存在一种冷冰冰的和平，这将使目前的前线成为俄罗斯和乌克兰之间的新边界，因为这只会使普京的犯罪远征侵略合法化"。

德国总理说："相反，必须实现公平的和平，而实现这一目标的条件是俄罗斯军队在2022年2月开始的入侵后从乌克兰撤出"。

据法新社说，然而，朔尔兹明确拒绝说俄罗斯军队这种撤出是否也应包括自2014年以来被占领吞并的克里米亚。德国总理认为，应该由乌克兰来准确定义它想要什么。

朔尔茨和普京最后一次通电话是在2022年12月，通话时间为一个小时。当时，德国政府首脑无数次敦促俄罗斯总统从乌克兰撤军，但没有成功，而普京则指责西方推行 "破坏性 "政策。

从那时起，德国与俄罗斯双边关系一直处于历史最低点。乌克兰战争迫使德国在外交和经济上推动了痛苦而惊人的转折，而在这两个领域，德国几十年来一直依赖与俄罗斯的紧密关系。

在入侵乌克兰之前，俄罗斯是德国的主要天然气供应商和主要石油供应商。俄罗斯入侵乌克兰后，德国还决定对德国军队进行大规模投资更新。

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