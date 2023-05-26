法国等四国共同呼吁限制使用私人飞机

禁止私人飞机

欧洲 – 私人飞机每名乘客平均排放的污染量至少是普通民用飞机的14倍。阿姆斯特丹史基浦机场从今年4月起已经开始禁止私人飞机起降。法国从这个星期开始，禁止使用短途飞机，当然是有其他替代交通工具，例如火车。

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一些环保主题政党和左翼政客正在呼吁彻底禁止商业领袖和富人乘坐私人飞机，并希望在秋季推出一项法律草案。法国是世界上最繁忙的“豪华出行”航空地点之一，2019年从法国起飞的航班中有10%为私人飞机出行。

考虑到私人飞机在经济中的效用，法国政府表示不打算完全将其禁止，但可能会征收重税或对其使用进行限制。据了解，法国已通过一项措施：乘坐火车两个半小时内可抵达的法国城市之间禁止飞机航线运营。未来，有关当局也可能禁止私人飞行在通用航空发达的航线上运营。

2022年欧洲一半以上 (55%) 的私人飞机航班是 750 公里以下的超短途旅行，并指出这些旅行本可以乘坐火车或渡轮。绿色和平组织2月份发表的报道指出，人们应该选择火车代替私人飞机和短途航班，并表示这应该成为解决气候危机的行动计划的一部分。

去年，欧盟委员会（European Commission）批准法国取消短于2.5小时的国内航班。西班牙表示希望在2050年之前停止所有短途航班，而德国则在2022年将短途机票税增加一倍。

路透社参看了法国提交的建议书。法方表示，“我们认为，必须给予最大的关注在欧洲层面解决这个问题，最重要的是通过研究更多监管措施的可能性。为了人人参与减排保护环境，私人飞机应该是一个重点监管项目。

欧盟交通部长6月1日将举行会议。

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