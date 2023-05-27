俄罗斯要求数百名德国公务员离境

限期离境

欧洲 – 法新社柏林消息，俄罗斯向德国展开外交战。德国外交部消息人士周六表示，在莫斯科大幅削减驻柏林的外交和教育人员后，100 多名德国公务员被限期离开俄罗斯。德国方面表示，这是单方面、不合理且无法理解的决定。

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根据莫斯科当局的命令，在俄罗斯德国机构工作的数百名公务人员和当地雇员将必须在未来数天内离开该国或遭到解雇。

法新社报导，柏林外交部表示，俄罗斯将自6月开始，削减德国驻俄使领馆或教育文化机构可雇用的人数。

外交部指出，预计将有数百人受到影响，包括大使馆和领事馆官员，但主要是德国官方文化机构歌德学院（Goethe institute）、德国学校、俄罗斯学校德籍教师与雇员等。

该部表示，德国和俄国当地员工都将受到影响，但并未公布受影响者的确切人数。

德籍雇员必须在6月1日之前离开该国。

该部表示，俄国籍雇员不会被要求离境，但他们将失去工作，因为德国机构无法再雇用他们。

德国外交部透过声明称：“这是个单方面、不合理且无法理解的决定。”

去年2月莫斯科入侵乌克兰之前，德国曾是俄罗斯的亲密经济伙伴，此后柏林选择远离莫斯科，在财政和军事上支持基辅。

据德国安全部门，自乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在德国的间谍活动以近年罕见的速度增加。

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