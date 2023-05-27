即将卸任英国情报总监与记者午餐谈中俄及其他...

英国/政府通信总部GCHQ

英国《金融时报》记者近日与英国政府通信总部(GCHQ)负责人杰里米∙弗莱明（Jeremy Fleming）相约共进午餐，简单餐肴间，英国最大信号情报负责人谈及国际局势与网络安全，涉及俄乌战争，中国对技术优势的追求以及其他内容。即将卸任的杰里米∙弗莱明在采访中称：“习近平不想看到普京被羞辱。”

广告 继续浏览后续

据该报道称，即将卸任的英国网络情报首长谈俄罗斯的风险偏好、中国寻求技术优势以及007邦德效应。

报道谈及俄乌战争爆发前，英国与美国的网络情报深度联合合作，反击俄罗斯的虚假信息，准确警告普京开战时间。而且战争至此，俄罗斯网络攻击收敛，皆因俄罗斯忌惮英美网络报复震慑，乌克兰得到欧美网络支援，成为网络强大力量。

杰里米∙弗莱明说：“在这场冲突中，有很多网络攻击。不同的是......乌克兰在自我防卫方面非常有效。乌克兰已经表明，防御者有主动权，它已经伸来，得到了一系列志同道合的国家的支持”。

《金融时报》的记者称，英国在网络能力方面帮助乌克兰并不是什么秘密。但杰里米∙弗莱明不愿透露的是针对俄罗斯的行动的任何细节，这些行动可能涉及英国，并使莫斯科三思而后行，不要将其网络攻击升级到2017年的NotPetya病毒所达到的水平。该病毒始于乌克兰，然后蔓延到世界各地。

在网络领域，是否存在与大规模杀伤性武器一样的升级阶梯？杰里米∙弗莱明不喜欢与核威慑的比较，但他说，俄罗斯确实意识到了升级的风险。他说，“任何拥有这类能力的国家都明白，在使用这些能力时有升级的可能。”

据该报，到目前为止，英国政府通信总部还没有看到中国向俄罗斯提供网络援助的证据。据杰里米∙弗莱明称：“风险在于，就像在更传统的弹药和军事支持上一样，中国政府在其中一些领域决定支持普京领导的俄罗斯。”

杰里米∙弗莱明说，“习主席很明确他（与普京）的友谊是无上限的，所以……我很确定他不想看到普京总统被羞辱。他的危险在于，在这一点上，他最终站到了历史的错误一边。”

记者问杰里米∙弗莱明是否有越来越多的国家拥有危险能力。杰里米∙弗莱明列出的四个最老练的网络参与者包括伊朗和朝鲜，此外还有俄罗斯和中国。但他说，现在有50多个国家拥有网络能力，通常是通过以色列NSO集团等公司进行商业采购，该公司的软件已被用来监视记者、政客和活动家。

杰里米∙弗莱明承认：“网络能力的扩散是我们担心的事情之一。”

据杰里米∙弗莱明称，在地缘战略竞争方面，中国将实力投射到境外，包括在网络空间的野心对西方构成了最大的挑战。中国在网络间谍活动中一直非常活跃，并窃取了西方的技术和科学机密。与西方不同，中国是国家而不是私营部门拥有国内的所有数据，帮助国家在人工智能等领域更快地创新。

杰里米∙弗莱明说，就申请的专利而言，中国现在在人工智能的某些方面与美国不相上下。但西方整体仍保持微弱领先。他担心，关于技术竞赛的辩论将中国描述为只能通过偷窃获得成功。

杰里米∙弗莱明称：“当然，它过去也这样做过，而且它仍然试图窃取知识产权，但它还对其技术领域进行了大量投资，并对支持它的技能进行了大量投资。因此，中国正在通过教育体系和研究投资在结构上创造优势。”

杰里米∙弗莱明认为，“人工智能提供了如此多的潜力......但也将提供如此多的方式，使我们的对手能够利用。” 他说，新冠病毒大流行和中国的态度迫使人们重新思考依赖性和韧性，并加速了中国与西方之间的分歧，但这并不是一个“不可阻挡”的方向。

杰里米∙弗莱明表示：“我的希望是，围绕利润率，我们还将找到在符合我们双方利益的情况下进行合作的方法。”

该报道记者承认对杰里米∙弗莱明的如此声明感到惊讶，因为，记者认为，即使在边缘，合作似乎也是一个遥远的前景，因为美国政治机构中的许多人现在认为与中国的冲突是不可避免的。

但杰里米∙弗莱明并不是宿命论者。他说：“虽然目前不和很高，但我不确定这是一个高水位线。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅