泽连斯基鼓励伊朗人民反对当局向普京运送无人机轰炸乌克兰

伊朗/乌克兰/无人机

伊朗今天指责乌克兰总统泽连斯基批评伊朗向俄罗斯军援无人机帮助俄罗斯军队屠杀乌克兰民众，以便在乌克兰与俄罗斯的战争冲突中从西方获得更多援助和武器。乌克兰指控伊朗无人机持续在乌克兰轰炸袭击造成伤亡。本周四五两天乌克兰击落近60架伊朗沙赫德无人机。

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伊朗外交部对乌克兰本周三发布的一段视频做出反应。在该视频中，乌克兰总统泽连斯基呼吁伊朗人民向本国政府施压，要求伊朗政府与 "俄罗斯恐怖主义 "保持距离，并停止提供无人机在乌克兰进行大规模袭击。据伊朗外交部发言人纳赛尔-卡纳尼说，"乌克兰总统重复对伊朗政府和人民的虚假指控"，目的是想"从西方国家获得尽可能多的武器和财政援助"。

据法新社说，乌克兰总统泽连斯基在他亲自出现的有波斯语字幕的视频中谴责陈述，当一架伊朗制造的沙赫德136无人机袭击有学生的宿舍，造成死亡，引发火灾，当救援人员赶到，几分钟后，第二架沙赫德再发动袭击，杀害救援人员的事实。

在俄罗斯一系列夜间轰炸之后，乌克兰宣布在本周四和周五晚上击落了近60架伊朗沙赫德无人机。

据泽连斯基在他的视频中说："你们的沙赫德无人机每晚都在恐吓乌克兰，这意味着伊朗正被越来越多地推向历史的黑暗面"。

该视频在伊朗的社交网络上被转发。

据德黑兰表示，伊朗是向莫斯科提供了无人机，但伊朗保证说这些无人机交付是在爆发乌克兰战争的俄罗斯侵略攻势之前完成的。伊朗外交部官方周六重申："伊斯兰共和国一直都反对在乌克兰的战争"。

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