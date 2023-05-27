美国议员力挺乌克兰战胜俄罗斯 称能震慑中国攻打台湾

乌克兰/美国/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基会见到访的美国参议员 Lindsey Graham 。这位资深参议员在基辅时表示，如果美国未能在乌克兰对俄罗斯的侵略战争中给予足够的支持，这将向中国发出一个信号，即中国可能会拿下台湾。

2023年5月9日星期二，在英国利物浦举行的欧洲电视网歌曲大赛半决赛中，来自乌克兰的Alyosha上台表演。

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路透社报道称，美国格雷厄姆参议员说，不支持乌克兰将向中国发出夺取台湾的信号。

美国共和党人林赛·格雷厄姆在与乌克兰总统泽连斯基会面后表示，除了已经提供的价值超过 350 亿美元的武器装备和军事硬件外，美国总统拜登还应该向乌克兰运送更多武器。

对中国采取强硬路线是在分歧严重的美国国会中获得两党支持的为数不多的政策之一。

格雷厄姆对记者说：“帮助乌克兰不能退缩，因为如果我们在这里失败，台湾就会消失。”他还说，“如果你竞选总统，无论是作为共和党人还是民主党人，我不知道你怎么能说，如果我们停止对乌克兰的制裁，我们对中国的抵抗力就会更强。这毫无意义。我想要的是让中国看到，入侵邻居并不像看起来那么容易。”

他继续说道：“保护台湾和世界秩序的最佳方式是让俄罗斯总统普京输掉。”

格雷厄姆说，为了让期待已久的乌克兰反攻取得成功，乌克兰军队需要更多更好的武器，例如美制 F-16 战斗机和远程武器。

据格雷厄姆说：“有武器很重要。但我们在援助乌克兰军方很重要的武器方面进展得太慢了……我想向拜登政府传达的信息是，我感谢你所做的一切。但需要你做得更多。”

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