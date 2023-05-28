乌克兰催要F16战机 莫斯科警告欧美不要玩火

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯外交部长拉夫罗夫今天谴责欧美酝酿未来向乌克兰军援F16战机，针对美国最近同意未来向乌克兰交付F-16战斗机，拉夫罗夫警告西方正在 "玩火"，并对导致升级表示遗憾与不可接受。

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俄罗斯外交部长拉夫罗夫今天批评说，"毫无疑问这是在玩火。"拉夫罗夫接受俄罗斯国家电视台采访，采访他的记者帕维尔-扎鲁宾在社交网络上发表了采访摘要。拉夫罗夫称，"这是一个不可接受的升级"，是"美国，英国和他们在欧盟的卫星国"想要削弱俄罗斯的行为。

法新社说，在拉夫罗夫看来，通过向基辅提供现代武器，西方想要使俄罗斯遭受战略失败和肢解俄罗斯。这是俄罗斯领导人经常使用的言辞。

一年多来，基辅的支持者一直拒绝向乌克兰军队提供战斗机，因为他们担心战争冲突升级，但美国终于在5月19日开了绿灯，授权交付F-16战斗机，基辅一直孜孜不倦要求获得F-16战机。

这意味着西方对乌克兰支持的一个重大转折点，乌克兰总统泽连斯基将这一决定描述为 "历史性的"。

这些美国制造的F-16战斗机的交付时间表和数量都还没有最后确定。乌克兰飞行员必须首先接受几个月的培训，学习如何操作这些先进的飞机。

乌克兰希望这些西方飞机能够在空中对抗俄罗斯的力量，并对莫斯科部队的后方进行打击，而此时乌克兰表示它正在完成重战略大反攻的准备。

据美国总统拜登称，泽连斯基向他明确保证，这些战斗机不会攻击俄罗斯领土，法新社说这是西方国家向乌克兰提供任何武器设备之前的一个必要条件。

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