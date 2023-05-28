乌克兰遭到开战以来最大无人机夜袭 乌俄在打无人机大战

乌克兰/俄罗斯/无人机

乌克兰今天报告昨夜今晨挫败了自俄罗斯入侵乌克兰开始以来对基辅及全国其他城市最大的无人机袭击。俄罗斯军队发动的无人机进攻，在首都造成至少两人死亡和三人受伤，其他地区的伤亡情况上不明了。军事评论分析不排除俄罗斯军队在试探以及消耗乌克兰防空系统军力。

广告 继续浏览后续

乌克兰军事当局声称已经击毁了俄罗斯军队对乌克兰众多城市发射的至少有54架携炸弹自杀性无人机中的52架，包括基辅上空击落的约40架。基辅在一个月内第十四次成为无人机与导弹袭击目标，这是前所未有的一系列轰炸袭击。

乌克兰军方报告说，"这是自俄罗斯入侵开始以来对首都进行的最大的无人机攻击，此次袭击分几波进行，乌克兰各地空中警报持续了五个多小时"。

乌克兰官方报告说，"根据初步数据，基辅上空有40多架俄罗斯无人机被防空部队击毁"。

在这一阶段，乌克兰当局在基辅记录了2人死亡和3人受伤。据地区政府称，在俄罗斯无人机被摧毁后，Golosiïvskiï区的一栋七层楼建筑被坠毁的无人机砸中，造成一人死亡，另一人受伤。据同一消息来源称，一个仓库区也发生了火灾，火势蔓延到1000平方米，现场有一人受伤。

在Solomianskiï区，基辅市长Vitali Klitschko在夜间宣布，"由于加油站附近的无人机碎片坠落，一名35岁的受伤妇女被送往医院，一名41岁的男子死亡"。

基辅市长将这次最新的攻击谴责为 "大规模"袭击，无人机同时从几个方向奔向基辅。该市长称基辅今天应庆祝城市节日。"今天，敌人决定借助他们致命的无人机搅黄首都居民的基辅日"。

据当局称，这是自5月初以来俄罗斯对基辅的第14次无人机袭击，其规模是几个月来没有见过的，而在今年年初，首都还相对不是攻击目标。

乌克兰空军在电报群Telegram上说，在对乌克兰全国范围内进攻，俄军创纪录发动爆炸自杀性无人机数量：54架"。乌军称"摧毁了52架"。根据乌克兰空军的说法，俄罗斯的目标是 "乌克兰中部地区，特别是基辅地区的军事设施和关键基础设施"。

据该报道，乌克兰与俄罗斯正大打无人机战争。 乌克兰开始用无人机袭击俄罗斯的阵地和后方。最近几周，俄罗斯领土也成为一些无人机袭击的目标。而此时，基辅声称正在进行最后的准备工作，以发动战略反攻，重新夺回被俄罗斯军队占领的所有领土，包括被吞并的克里米亚。

最引人注目的攻击发生在5月3日，当时两架无人机在莫斯科克里姆林宫上空被击落，克里姆林宫是普京总统的官邸和偶尔的工作场所。莫斯科指责基辅，而基辅否认有任何参与。

除了发生在俄罗斯首都中心地带的这一事件外，一般都是与乌克兰接壤的地区成为目标，因为俄罗斯军队在乌克兰的上游开辟后勤供给线。而且这些无人机也可以打击俄罗斯境内几百公里的地方。例如，据俄罗斯州长米哈伊尔-维德尼科夫（Mikhail Vedernikov）说，上周六，两架无人机袭击了俄罗斯西部普斯科夫地区的一栋石油管道的建筑物。

在秘密部门有消息来源的俄罗斯媒体Baza也报道了莫斯科西北部特维尔地区的另一个石油站遭到不明无人机袭击。对此事件，在一份新闻稿中，地区政府只是提到 "一架无人机坠落"，没有造成人员伤亡。

据法新社，虽然俄罗斯不厌其烦地指责基辅及其西方支持者是这些袭击的幕后黑手，但乌克兰均否认有任何参与。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅