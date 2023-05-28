无人机袭击

乌击落59 架无人机中 58 架 法国谴责

欧洲 – 乌克兰28日表示，俄罗斯彻夜出动59架无人机展开攻击，其中58架遭到乌克兰防空部队击落，并表示这些无人机主要针对首都基辅发动攻击。法新社报导，乌克兰总参谋部在声明中指出：“俄罗斯联邦再次对乌克兰领土展开大规模攻击，运用伊朗制见证者（Shahed）攻击无人机。”

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L’Ukraine affirme avoir détruit 58 drones russes sur 59 la nuit passée (Le 27 mai 2023)
L’Ukraine affirme avoir détruit 58 drones russes sur 59 la nuit passée (Le 27 mai 2023) © AFP
作者： 法广
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声明并表示，“根据最新资讯，59架无人机当中的58架遭到我们的防卫部门击落”。法国周日强烈谴责针对基辅的袭击，表示这是不能令人接受的。法方表示，这已构成战争罪，不能使其逍遥法外。法国外交部在一份公告中表示，“针对平民的攻击（......）再次故意公然违反法律；违反国际人道主义法”。

乌克兰空军稍早曾表示，俄方出动创纪录的54架无人机展开这一波攻击。

基辅遭到自从俄罗斯去年2月全面入侵以来创纪录数量的无人机攻击后，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）28日赞许防空部队的表现。

俄罗斯从27日晚到28日晨一夜之间展开的无人机攻击造成2人死亡、3人受伤。

在美国放行盟国对乌克兰运交F-16战斗机后，莫斯科本月对基辅加强空袭，并且警告西方不要升高冲突。

泽连斯基28日上午告诉防空部队：“每次你们击落敌人的无人机和飞弹，就拯救了人命…你们是英雄！”

这是俄罗斯本月第14度对基辅进行无人机攻击。

 

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