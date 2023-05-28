乌击落59 架无人机中 58 架 法国谴责

无人机袭击

欧洲 – 乌克兰28日表示，俄罗斯彻夜出动59架无人机展开攻击，其中58架遭到乌克兰防空部队击落，并表示这些无人机主要针对首都基辅发动攻击。法新社报导，乌克兰总参谋部在声明中指出：“俄罗斯联邦再次对乌克兰领土展开大规模攻击，运用伊朗制见证者（Shahed）攻击无人机。”

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声明并表示，“根据最新资讯，59架无人机当中的58架遭到我们的防卫部门击落”。法国周日强烈谴责针对基辅的袭击，表示这是不能令人接受的。法方表示，这已构成战争罪，不能使其逍遥法外。法国外交部在一份公告中表示，“针对平民的攻击（......）再次故意公然违反法律；违反国际人道主义法”。

乌克兰空军稍早曾表示，俄方出动创纪录的54架无人机展开这一波攻击。

基辅遭到自从俄罗斯去年2月全面入侵以来创纪录数量的无人机攻击后，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）28日赞许防空部队的表现。

俄罗斯从27日晚到28日晨一夜之间展开的无人机攻击造成2人死亡、3人受伤。

在美国放行盟国对乌克兰运交F-16战斗机后，莫斯科本月对基辅加强空袭，并且警告西方不要升高冲突。

泽连斯基28日上午告诉防空部队：“每次你们击落敌人的无人机和飞弹，就拯救了人命…你们是英雄！”

这是俄罗斯本月第14度对基辅进行无人机攻击。

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