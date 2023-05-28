埃尔多安连任成功 马克龙祝贺

总统选举

欧洲 – 土耳其选举的决胜轮投票正式结束。选举委员会表示，现任总统埃尔多安( Recep Tayyip Erdogan)在第二轮总统大选中得票率为52.1%，领先他的对手“民族联盟”统一候选人克勒奇达尔奥卢(Kemal Kiliçdaroglu)。埃尔多安正朝向延长统治到2028年之路迈进。普京祝埃尔多安在第二轮选举中获胜。法国总统马克龙祝好埃尔多安连选连任，并希望将来“共同应对挑战”。

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法国总统马克龙表示，我们会携手为欧洲回归和平；为欧洲大西洋、地中海联盟共同努力。英国首相苏纳克在贺电中表示，“作为北约的盟友，我期待着继续我们两国之间的密切合作，无论是扩大贸易还是作为领导人应对的安全威胁。”

拜登表示祝贺，欧盟和北约也祝贺埃尔多安连选连任。

泽连斯基祝贺埃尔多安胜选，希望加强乌克兰与土耳其之间的关系。

克勒奇达尔奥卢承认自己败选。但他表示，“国家将会面临的诸多艰难险阻，这让我感到真的很悲哀。”

初步计票结果表明，埃尔多安的正义与发展党及其盟友将在600个议会席位中继续保持多数优势。这样一来，埃尔多安就可以宣称自己胜选，才能避免妨碍国家有效运转的分裂政府。

在2018年的上届总统及议会选举中，约有85%的选民进行了投票。自1983年以来，土耳其每次选举（包括市长和市议会选举）的投票率从未低于74%。

土耳其在许多政治学者眼中算不上一个纯粹的民主国家，主要是因为总统行使了巨大权力，而且能对投票前的政治竞争环境产生巨大影响。

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