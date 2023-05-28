总统选举

埃尔多安连任成功 马克龙祝贺

欧洲 – 土耳其选举的决胜轮投票正式结束。选举委员会表示，现任总统埃尔多安( Recep Tayyip Erdogan)在第二轮总统大选中得票率为52.1%，领先他的对手“民族联盟”统一候选人克勒奇达尔奥卢(Kemal Kiliçdaroglu)。埃尔多安正朝向延长统治到2028年之路迈进。普京祝埃尔多安在第二轮选举中获胜。法国总统马克龙祝好埃尔多安连选连任，并希望将来“共同应对挑战”。

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Des partisans de Recep Tayyip Erdogan dans les rues d'Istanbul, célébrant la victoire du «Reis», le 28 mai 2023.
Des partisans de Recep Tayyip Erdogan dans les rues d'Istanbul, célébrant la victoire du «Reis», le 28 mai 2023. © Emrah Gurel / AP
作者： 法广
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法国总统马克龙表示，我们会携手为欧洲回归和平；为欧洲大西洋、地中海联盟共同努力。英国首相苏纳克在贺电中表示，“作为北约的盟友，我期待着继续我们两国之间的密切合作，无论是扩大贸易还是作为领导人应对的安全威胁。”

拜登表示祝贺，欧盟和北约也祝贺埃尔多安连选连任。

泽连斯基祝贺埃尔多安胜选，希望加强乌克兰与土耳其之间的关系。

克勒奇达尔奥卢承认自己败选。但他表示，“国家将会面临的诸多艰难险阻，这让我感到真的很悲哀。”

初步计票结果表明，埃尔多安的正义与发展党及其盟友将在600个议会席位中继续保持多数优势。这样一来，埃尔多安就可以宣称自己胜选，才能避免妨碍国家有效运转的分裂政府。

在2018年的上届总统及议会选举中，约有85%的选民进行了投票。自1983年以来，土耳其每次选举（包括市长和市议会选举）的投票率从未低于74%。

土耳其在许多政治学者眼中算不上一个纯粹的民主国家，主要是因为总统行使了巨大权力，而且能对投票前的政治竞争环境产生巨大影响。

 

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