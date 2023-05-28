边境遭袭

遭袭击的别尔哥罗德城市居民去留两难

欧洲 – 从今年5月22日开始，一个武装组织从乌克兰越境进入俄罗斯别尔哥罗德（Belgorod）地区发动袭击，造成多人受伤。当地的民众陷入了去留两难的境地。Marina Saprykina 在犹豫了很久之后还是选择留在这座城市。他告诉法新社记者，害怕也不解决问题。

发表时间：

6 分钟
Members of Russian Volunteer Corps stand next to an armoured vehicle in this undated handout picture
Members of Russian Volunteer Corps stand next to an armoured vehicle in this undated handout picture © AFP
作者： 法广
广告

几个边境城镇的居民已经逃离，军队和俄罗斯安全部队表示，他们动用大炮击退了袭击者。这名女性表示，我们每天获得的消息十分令人不安。这名34岁的销售经理告诉记者，每天都可以听到炮声爆炸声，我们心里也很害怕，但没有办法。

法新社记者表示，从城市外表上看没有惊慌的样子，市中心也没有部队，也没有加强警力。法国记者看到的反而是不慌不忙的样子。市中心挤满了围观者，他们在阳光明媚的景观河岸和公园里若无其事地漫步，涌入购物中心购物或在露台上晒太阳。

退休教师Rimma Malieva已经84岁高龄。她自己倒没有什么，只是为她养的狗感到担心。每次天空中有军用飞机时，狗就会大叫。她告诉记者，如果有爆炸上，狗就会到处乱跑，连它自己也不知道要往哪里去。她还告诉记者，警报响的时候，狗更是害怕。

这名退休教师还告诉法国记者，我们每天生活在炮火轰轰响的环境里，我们又能改变什么！但仔细观察四周，法国记者也发现，墙上张贴着在乌克兰战场阵亡士兵的名单，名单被列在俄罗斯英雄一列。顺着一个箭头记者还可以发现指明防空洞的箭头，这些细节充分体现了大众生活在什么环境里。墙上张贴的海报让人们积极踊跃去参军。

别尔哥罗德这个城市在二战期间几乎被炸为平地。记者也随时可以看到每年 5 月 9 日庆祝战胜纳粹德国海报。

在别尔哥罗德生活了50年的 佳丽娜 Galina告诉记者，以往是一些小团体渗透到这里。而5月22日是相当大的团体。她刻意轻描淡写地说，反正把他们击退了，没什么关系，就这样吧！她告诉记者，她内心很平静，对普京有信心。

前往别尔哥罗德采访的法国记者表示，大多数接受采访的人对普京是有信心的。一个41岁的瓦泥工表示，边境的乌克兰小纵队就是想试探一下。他还表示，这是俄罗斯防御出现的一个漏洞，漏洞补上了就好了。

他告诉法国记者，他毫无离开这座城市的意思。如果需要的话，他会勇敢地站出来保护自己的城市。

 

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

继续阅读相同主题内容: