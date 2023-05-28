遭袭击的别尔哥罗德城市居民去留两难

边境遭袭

欧洲 – 从今年5月22日开始，一个武装组织从乌克兰越境进入俄罗斯别尔哥罗德（Belgorod）地区发动袭击，造成多人受伤。当地的民众陷入了去留两难的境地。Marina Saprykina 在犹豫了很久之后还是选择留在这座城市。他告诉法新社记者，害怕也不解决问题。

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几个边境城镇的居民已经逃离，军队和俄罗斯安全部队表示，他们动用大炮击退了袭击者。这名女性表示，我们每天获得的消息十分令人不安。这名34岁的销售经理告诉记者，每天都可以听到炮声爆炸声，我们心里也很害怕，但没有办法。

法新社记者表示，从城市外表上看没有惊慌的样子，市中心也没有部队，也没有加强警力。法国记者看到的反而是不慌不忙的样子。市中心挤满了围观者，他们在阳光明媚的景观河岸和公园里若无其事地漫步，涌入购物中心购物或在露台上晒太阳。

退休教师Rimma Malieva已经84岁高龄。她自己倒没有什么，只是为她养的狗感到担心。每次天空中有军用飞机时，狗就会大叫。她告诉记者，如果有爆炸上，狗就会到处乱跑，连它自己也不知道要往哪里去。她还告诉记者，警报响的时候，狗更是害怕。

这名退休教师还告诉法国记者，我们每天生活在炮火轰轰响的环境里，我们又能改变什么！但仔细观察四周，法国记者也发现，墙上张贴着在乌克兰战场阵亡士兵的名单，名单被列在俄罗斯英雄一列。顺着一个箭头记者还可以发现指明防空洞的箭头，这些细节充分体现了大众生活在什么环境里。墙上张贴的海报让人们积极踊跃去参军。

别尔哥罗德这个城市在二战期间几乎被炸为平地。记者也随时可以看到每年 5 月 9 日庆祝战胜纳粹德国海报。

在别尔哥罗德生活了50年的 佳丽娜 Galina告诉记者，以往是一些小团体渗透到这里。而5月22日是相当大的团体。她刻意轻描淡写地说，反正把他们击退了，没什么关系，就这样吧！她告诉记者，她内心很平静，对普京有信心。

前往别尔哥罗德采访的法国记者表示，大多数接受采访的人对普京是有信心的。一个41岁的瓦泥工表示，边境的乌克兰小纵队就是想试探一下。他还表示，这是俄罗斯防御出现的一个漏洞，漏洞补上了就好了。

他告诉法国记者，他毫无离开这座城市的意思。如果需要的话，他会勇敢地站出来保护自己的城市。

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