丹麦宣布未来十年军费增加两倍

丹麦/军事预算

丹麦周二（5月30号）宣布，在俄罗斯入侵乌克兰后，它将在未来10年内将其军事支出增加两倍，投资于东部、北大西洋和北极地区。

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丹麦代理国防部长波尔森（Troels Lund Poulsen）在一份声明中说："政府希望通过在未来10年花费约1430亿克朗（约192亿欧元）来大大加强丹麦的国防和安全。”

根据丹麦政府的计划，在2024年，军事开支（在设备、人员、基础设施等方面的投资）将上升到69亿克朗，而今年是67亿，到2033年应该增加两倍，达到192亿（26亿欧元）。

这一增幅所需资金将特别通过取消一天公共假期来获得，尽管有不寻常的抗议运动，但这一措施已经得到批准。

丹麦政府打算到2030年将其国内生产总值的2%用于国防，这是北约设定的目标，而丹麦也是北约的成员之一。

丹麦政府的雄心包括三方面，国防部长指出，其目标仍然是使北极和北大西洋成为一个低压力区。当然，必须保护丹麦，并履行义务为波罗的海的安全承担共同责任。

他也强调： "同时，丹麦必须继续以重要的方式支持乌克兰，我们必须继续积极地、有能力地向世界其他地区输送贡献。我们对欧盟的承诺在这方面发挥着重要作用"。

据法新社，丹麦首相梅特·弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）已经在周一宣布了对乌克兰的大规模新拨款额，在2023年和2024年增加24亿欧元。弗雷泽里克森被传为下一届北约秘书长可能人选。北约现任秘书长斯特尔滕贝格的任期将于9月底结束

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