欧洲政治共同体论坛峰会将在摩尔多瓦举行 法新社：有力的象征意义

欧洲联盟/乌克兰/摩尔多瓦

近50位欧洲领导人将于本周四（6月1号）在摩尔多瓦举行会议，法新社报道称，这将是一个强有力的，并具有象征意义的举动。这个小国正近距离目睹俄罗斯军队对邻国乌克兰的入侵，并生活在对莫斯科破坏稳定行为的恐惧中。

出席2022年10月6日在捷克共和国布拉格举行的欧洲政治共同体论坛第一次会议的44位国家和政府首脑全家福

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乌克兰总统沃洛基米尔-泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的参与将使这次在摩尔多瓦首都基希讷乌附近举行的史无前例的聚会更加引人注目。尽管目前还没有宣布任何消息，但泽连斯基可能是 "欧洲大家庭 "中的一员。最近几周他的足迹几乎走遍整个地球，除了访问意大利、德国、法国、英国外，也应邀出席了沙特阿拉伯的阿拉伯联盟峰会和日本广岛举行的七国集团峰会。

组织这次欧洲政治共同体论坛（EPC）的第二次峰会，对于摩尔多瓦这个经济脆弱、人口不足300万的前苏联共和国来说是一个相当大的后勤挑战。这也是摩尔多瓦历史上首次举办如此规模的活动。预计约有2000名与会者，包括700名记者。

欧洲政治共同体论坛由法国总统埃马克龙发起，实际上是一个比欧盟更广泛的聚会，除了集团的27个成员外，今年还有20个国家受到邀请，实际上汇集了情况和背景非常不同的国家，包括亚美尼亚、冰岛、挪威、瑞士、土耳其、英国、塞尔维亚、阿塞拜疆等等。与2022年10月在布拉格举行的有44个国家参加的第一次会议相比，今年新增加了三个国家：分别是安道尔、摩纳哥和圣马力诺。

而对摩尔多瓦来说，这是一个重要的时刻，也是一个有力地重申其加入欧盟的愿望和急切的机会。

在峰会召开之前，摩尔多瓦在推特上发布了一系列欧洲主要领导人的视频短片，其中包括德国总理奥拉夫-肖尔茨，他强调了这次 "团结的欧洲大家庭 "会议的重要性。

2022年6月，欧盟授予乌克兰和摩尔多瓦正式候选国地位。这两个国家现在想进入下一个阶段。虽然在47号的正式会议不是讨论入盟时间表的论坛，但这个问题在幕后将无所不在。

在欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩最近对基辅的访问中，沃洛基米尔-泽伦斯基表达了他的不耐烦。他宣称："现在是就开启入欧谈判做出积极决定的时候了"。

几天前，摩尔多瓦的总统桑杜（Maia Sandu）在接受法新社采访时总结道："俄罗斯在未来几年将继续成为不稳定的主要来源，我们需要保护自己。我们相信，只有成为欧盟的一部分，我们才能拯救我们的民主"。

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