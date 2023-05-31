普里戈津致函要求俄检察官调查俄国防部高级官员的“罪行”

俄罗斯/政治/乌克兰

据路透社报导，俄罗斯雇佣兵集团“瓦格纳”创始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）5月31日表示，他已致函要求检察官调查俄罗斯国防部高级官员在乌克兰战争之前或期间是否有任何“罪行”。普里戈津的请求是他迄今为止对俄总统普京的军事高层，即俄国防部长绍伊古与俄武装部队总参谋长格拉西莫夫最公然的挑战。

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现年61岁，有着“普京的厨师”之称的瓦格纳集团老板在过去数周中多次对领导俄罗斯战争努力的绍伊古和格拉西莫夫加以抨击，称他们是叛徒。两人都没有对普里戈津的批评作出公开回应。

普里戈津周三表示：“今天，我已向俄罗斯联邦侦查委员会和俄罗斯总检察长办公室发出信函，要求检查国防部的许多高级官员在准备和进行特别军事行动期间的犯罪事实。” 他补充说，“由于调查当局将处理此事，这些信件不会被公布”。俄罗斯国防部拒绝立即置评。

普里戈津是普京圈子里在15个月的乌克兰战争中获得广泛声誉的最引人注目的成员。

普里戈津上周调侃说，他的绰号应该是“普京的屠夫”而不是“普京的厨师”。

普里戈津说，对普京的忠诚是他政治立场的一部分，他将其总结为：“我爱我的祖国，我为普京服务，绍伊古应该受到审判，我们将继续战斗。”

在本周的声明中，普里戈津说，他继续向国家最高领导人通报问题，并抨击克里姆林宫高级官员阻挠俄罗斯国营媒体对他本人和瓦格纳集团的报道。

官员、外交官和分析人士告诉路透社，普里戈津没有直接挑战普京，而是扮演一个弄臣的角色，在那些对俄罗斯军方的战争努力感到失望的人的赞同下行事。

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