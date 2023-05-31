欧洲议会议长：无人机袭击莫斯科不影响欧盟对乌支持

欧盟/乌克兰/俄罗斯

欧洲议会议长梅措拉（Roberta Metsola）5月31日在受访时表示，在莫斯科指责基辅对俄罗斯首都的无人机袭击负责的情况下，欧盟坚决支持乌克兰。

广告 继续浏览后续

梅措拉周三在布鲁塞尔欧洲议会接受德国之声采访时指出，“这不是两个国家之间的冲突。这是一个国家入侵另一个国家并夺取其部分领土。”

当被问及她对欧盟援乌的武器有可能被用来打击俄罗斯境内的目标的看法时，梅措拉重申，是俄罗斯进入了乌克兰的领土。她说：“我认为任何提出这种说法的人都忘记了俄罗斯入侵乌克兰的事实。”

这位马耳他政治家的评论是在俄罗斯官员指责乌克兰进行了数十次无人机袭击，造成两人受伤之后发表的。乌总统办公室主任顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）否认对无人机袭击负有直接责任，但预测会有更多的袭击。

在过去的一个月里，基辅已经受到俄罗斯空袭的17次攻击。在乌克兰全国各地，在最近一波袭击中，有4人死亡，数十人受伤。

鉴于这些事态发展，梅措拉强调，欧盟决心无论如何都要与基辅站在一起。她指出：“在俄罗斯离开乌克兰之前，我们不会停止支持乌克兰。”

本月早些时候，欧盟委员会公布了一项计划，在未来一年内将欧盟的炮弹产量提高到100万发，以供应给乌克兰，这是推动增加成员国国防开支的更广泛计划的一部分。该倡议预计将使用多达5亿欧元的欧盟公共资金。

当被问及欧盟公众是否已就这一举措进行了充分协商时，梅措拉谈到，这笔开支是合理的。她说：“我们正在谈论的是帮助一个为我们的基本价值观和自由而战的国家”。

据梅措拉说，欧盟成员国需要适应变化了的现实。她指出，“我们已经看到，在过去的几年里，国防开支减少了”，“而地缘安全形势就是这样”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅