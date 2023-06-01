泽连斯基：不想遭到俄国蚕食的欧洲国家，都应该是欧盟和北约的正式成员

乌克兰

乌克兰总统㳯连斯基今天警告欧洲各国领袖，若他们在准许乌克兰加入北大西洋公约组织之前表现出任何怀疑态度，将使俄罗斯有机可乘。泽连斯基在「欧洲政治共同体」于东欧国家摩尔多瓦召开的峰会上致词时讲的这番话。

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法新社报道，乌克兰正在申请加入北约和欧洲联盟（EU），邻国摩尔多瓦也在申请加入欧盟。但由于俄罗斯全面侵略乌克兰的战事持续，一些欧洲国家对于设下正式入会时间表抱有戒心。

不过，泽连斯基6月1日对与会40多位包括欧盟和北约成员国的领导人发表演说时警告，延后两国入会决定将伤害西方的力量。

泽连斯基指出，如果乌克兰和摩尔多瓦的北约和欧盟入会案没有明确路径，将危及俄罗斯邻国白俄罗斯与乔治亚内部的亲西方政治势力。

他表示：「无论这些怀疑是与重大的安全步骤有关，或是关于我们的团结心，也可能是关于我们是否有能力应付当代挑战，但一切怀疑都会带来更多的不安全。」

北约昨天和今天也在挪威首都奥斯陆召开非正式外交部长会议，讨论在7月北约峰会上可能给予乌克兰何种程度的承诺或安全保证。

泽连斯基说：「我想在今夏的北约维尔纽斯峰会上强调，必须得到北约明确的加盟邀请，另外在加盟北约的进程中就必须有安全保证。」他还表示希望见到明确的加入欧盟邀请。

泽伦斯基提到：「最近有位中国记者问我：『为何要加入北约？』答案非常简单：当缺乏安全保证，就保证一定会有战争。」

他说：「我们需要公正的和平。这就是为何任何一个与俄罗斯接壤的欧洲国家，如果它不想被俄国抢走的一块领土，都应该是欧盟和北约的正式成员。」

「若非如此，只会有2种结果：要不是开战，就是遭到俄罗斯蚕食。」

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