【视频】欧元区通胀5月呈现走缓 但食品价格上涨仍然居高
5月份欧元区通胀率增速低于前几个月，通胀走缓的情况在法国、德国和意大利等国尤为明显，分析指主要原因是能源价格的大幅下降，但与此同时食品价格上涨仍然居高。
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据法国France24经济新闻报道，法国5月消费通胀价格指数5月份为5.1%，低于4月份（近乎6%） , 这是一年多来的最低数值。德国也从四月份的超7%下降至6.1%。这是德国连续第三个月下降。意大利的通胀曲线下降速度没有期望中的快，价格仍然居高，比一年前仍然增长了7.5%左右。但也开始向下走转。
出现这一改变的原因有多方面的。主要是能源价格的急剧下降。以天然气为例，去年8月受到乌克兰战争影响，价格达到顶峰，一兆瓦时的天然气价格高达300多欧元，现在已下降到了25欧元。低于了乌克兰战争开始时的水平。
石油情况也是如此。布伦特原油在去年8月时价格超过了每桶120美元，现在下降了50美元。
其次是国际运费、即海上运输的价格的下降。一个集装箱从上海到阿姆斯特丹的价格已经从15000美元变成了目前的不到2000美元。
但这并不意味着消费者能够感受到通胀的减弱。因为虽然能源价格总体上在下降，但食品价格仍在急剧上升。
5月份在法国食品价格上升了14%。虽然比4月份的15%的涨幅要小，但幅度仍然很大。
主要原因是法国今年头几个月干旱缺水，主要年产品供应国的西班牙也经历了类似干旱天气，影响到果蔬价格。
在经济部的推动下，法国的反通胀努力使得一些超市的若干基本产品价格正在下调。同时经济部长已呼吁生产商和经销商重新就年度价格进行谈判。通常双方每年举行一次年度价格谈判，而现在经济部长希望能进行第二次谈判，以考虑到某些原材料价格已急剧下降。
据经济部长勒梅尔表示，原材料价格下降必须在商店货架上有所反映。主要生产商已承诺要重新与经销商谈判价格，但目前为止还没有实施。他敦促主要生产商未来几天内履行其承诺，否则就“将使用税收措施来收回其从消费者身上赚取的利润“
经济分析预期，欧元区总体通胀曲线未来将继续其下降趋势，到今年年底，可能会回到通涨3%左右，但这并不意味着价格会下降。有些产品可能有可能再次价格上涨，特别是果蔬，
一年多来，欧洲央行已经提高了利率控制通胀，并可能在两星期后的下一次会议上再次这样做。但也可能是最后一次提高利率，因为随着目前通膨和工资上涨速度放缓，欧洲人的购买力正在轻微下降。导致消费贺增长开始下降，这一趋势在德国表现为转向了技术性衰退，德国连续两个月增长下降。法国目前还没有出现这一情况，但也开始出现放缓的迹象。
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