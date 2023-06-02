俄罗斯发动一月内第6波夜袭 乌克兰称全部成功拦截

乌克兰/俄罗斯/夜袭基辅

乌克兰今天报告已经拦截了所有俄罗斯昨夜今晨攻击乌克兰的导弹和无人机，这些导弹和无人机仍然是在夜间出动，袭击目标包括基辅。

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据乌克兰空军在电报群Telegram社交网络上说："俄罗斯昨夜今晨发射的15枚巡航导弹和21架俄罗斯攻击型无人机全数都被乌克兰防空部队摧毁。

据乌克兰军事管理部门负责人谢尔盖-波普科说，俄罗斯出动了X-101/555导弹和Shahed携带炸弹式无人机。

乌克兰军方指控说，"俄罗斯对基辅的空袭恐怖仍在继续。在过去的六天里，俄罗斯军队已经对基辅进行了六次空袭"。乌克兰官方谴责，乌克兰首都在最近几个月的沉寂之后再次成为俄罗斯军队的目标。

据乌克兰总检察院称，乌克兰司法已展开调查，在这次大规模袭击中，一名11岁的儿童受伤，还有一名68岁的男子住院。据这一消息来源称，当地一些房屋和汽车也被炸毁。

基辅地区警察局长安德里-内比托夫（Andriï Nebytov）说，由于俄罗斯的这次最新袭击，五座公寓楼被损坏。他说，"空袭在夜间持续了两个多小时"。

法新社说，自5月初以来，俄罗斯加强了对基辅的无人机和导弹袭击，而且往往是在夜间，这种策略被乌克兰谴责为旨在恐吓平民，而此时乌克兰军队说它正在完成反攻的准备工作，立志收回被俄罗斯占领的领土。

俄罗斯一如既往声称，俄罗斯军队的袭击一如既往成功地瞄准了军事目标。

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