欧盟将与中亚五国举行第二次峰会

欧盟与中亚峰会

欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔周五抵达吉尔吉斯斯坦，参加欧盟（EU）与中亚地区的第二次峰会，在俄罗斯衰弱的背景下，中亚地区正受到大国的热烈追捧，欧盟已经是该地区最大的捐助方。

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据欧盟介绍，米歇尔将与峰会东道主吉尔吉斯共和国总统萨德尔·贾帕罗夫共同主持第二届“欧盟-中亚”峰会。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦的总统和土库曼斯坦的代表团预计将出席此次峰会，峰会将在伊塞克湖畔的乔尔彭-阿塔镇举行。峰会共商中亚与欧盟区域合作前景以及地区和国际发展。此访期间，米歇尔还将与中亚国家领导人举行双边会见。他将于 6 月 3 日在吉尔吉斯斯坦进行单独的双边访问计划，其中包括会见总统萨德尔·贾帕罗夫。双方将讨论双边关系的现状和前景。

值得注意的是，就在两周前，这五个前苏联中亚共和国的总统与习近平的中国举行了史无前例的峰会，中国正在加强对这个传统上受俄罗斯影响的地区的控制。

法新社指出，俄罗斯对乌克兰的入侵为中亚和欧盟之间的关系提供了新的动力，同时使中亚领导人能够使他们的伙伴关系多样化，与土耳其和伊朗做同样的事情。

实际上，欧盟已经是该地区最大的捐助方，在2014年至2020年期间有11亿欧元的援助，同时也是中亚的主要投资伙伴，占总存量的42%，远远超过美国（14.2%）、俄罗斯（6%）和中国（3.7%）。

然而，最近几周，欧盟提出了对被指控帮助俄罗斯规避制裁的第三国进行二次制裁的威胁，其中包括中亚各共和国。

但布鲁塞尔正试图减轻对俄罗斯采取的措施的影响，这些措施可能会对中亚各共和国产生连锁反应，以避免使它们进一步投入莫斯科的怀抱。

究其原因，尽管该地区的国家宣称希望奉行多方面的外交政策，但这些国家仍然通过军事和经济联盟以及强大的文化联系与俄罗斯这个历史悠久的地区大国紧密相连。但这一作用目前正受到中国的挑战，中国正在提供大量贷款，为其巨大的 "新丝绸之路 "基础设施项目提供资金。

另外，在人权议题上，中亚地区的政权仍然被认为在不同程度上是独裁的，非政府组织经常批评人权状况。 而且，安全局势仍然不稳定，去年吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦之间发生了致命的战斗，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦也发生了流血起义。

此外，塔利班在邻国阿富汗的接管仍然是中亚国家关注的问题，这些国家仍然不愿意与没有任何国家承认的塔利班政府接触。

除了查尔斯-米歇尔和习近平，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京，土耳其总统雷杰普-塔伊普-埃尔多安以及美国国务卿布林肯近几个月也访问了中亚。

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