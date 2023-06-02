欧盟为保选举安全 要求全境下架中国与俄罗斯软件设备与平台

欧盟/俄罗斯/中国/选举

明年6月6日至9日间，欧洲联盟27个国家选民将投票选出新一届的欧洲议会议员，明年7月1日起议会和欧盟执委会人事都将换新。欧盟议会以高票赞成通过一份报告文件，明确警告外国干预选举，建议全欧盟范围下架来自中国与俄罗斯的平台，设备以及软件例如华为、中兴电讯、同方威视，以及俄国资安公司卡巴斯基（Kaspersky）、生物辨识公司NtechLab等。

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据中央社报道称，欧盟将于明年6月改选换届，欧洲议会今天通过一份报告，示警中俄等国可能操弄资讯介入欧盟大选，要求欧盟机构共商对策，包括会员国政府全面禁止Tik-Tok、关键基础建设采购排除中俄的设备及软件等。

欧洲议会全体大会1日以压倒性的469票赞成、71票反对，通过一份关于防范外国势力干扰欧盟民主程序、操作假资讯的报告，要求欧盟执委会和成员国因应“高风险国家”介入2024年欧盟大选。

据法国籍议员洛瓦索（Nathalie Loiseau）在投票结束后的记者会上说，“我们都知道谁是高风险国家。”

据中央社说，该报告特别点名俄罗斯和中国透过多种方式介入干扰欧盟及成员国、申请加入欧盟的国家、巴尔干半岛国家，以及南半球（Global South）国家，并指出网络平台、关键基础设施和战略性部门、选举过程、政治活动赞助和资讯安全，是外国势力最常干扰的领域。

欧洲议会认为，明年改选前，外国干扰数量和精细度将大增，建议执委会采取措施因应，包括追踪来自第3国对欧盟政党等活动的赞助金流。

此外，议会也建议欧盟各国政府所有层级和欧盟所有机构都禁止公务设备使用中国短影音软件TikTok，并要求欧盟主要决策机构欧盟理事会（European Council）和执委会，排除使用高风险国家制造的设备和软件，尤其是来自中国和俄国的企业，例如华为、中兴电讯、同方威视，以及俄国资安公司卡巴斯基（Kaspersky）、生物辨识公司NtechLab等。

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