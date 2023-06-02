英国两报诽谤罪诉讼哈利要出庭作证 历史经验称或两败俱伤

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英国哈里王子将成为 130 年来第一位在法庭上作证的高级英国皇室成员，下周他将在对他也参加指控的报业集团非法行为诉讼中作证。他出庭很可能会引起全世界的关注。英国王室一般避免卷入诉讼，因为王室担心不能控制诉讼走向，受两败俱伤威胁。

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哈利成为130年来第一位出庭作证的英国王室成员。因为查尔斯国王的小儿子哈里将出现在伦敦高等法院的证人席上，作为他和其他 100 多位名人起诉《每日镜报》等刊物诉讼案一部分程序。

这将是自爱德华七世在 1870 年和 20 年后在纸牌游戏诽谤审判中作为证人出庭作证以来，高级皇室成员首次提供证据，这两次都是在爱德华成为国王之前。

哈利是王位的第五顺位继承人，在过去六个月里，他多次因为与英国媒体的法律纠纷以及他的回忆录和 Netflix 纪录片系列的发布而成为头条新闻。哈利在其中指责其他高级皇室成员与小报勾结。

据哈利也在起诉的太阳报小报的前编辑，该出版物高级传播顾问大卫耶兰德表示，王室长期以来一直试图避免法庭案件，因为他们无法控制局势。据他说，“这些案件通常是相互肯定会毁灭的案件。我认为没有人会全身而退看。”

超过 100 人起诉 MGN。哈利和其他三人被选为案例听证人。

诉讼上个月开始，被告方 MGN 记者或他们委托的私家侦探被指控以“工业规模”进行电话窃听，并实施其他非法行为以获取有关哈利王子和其他索赔人的信息。索赔人的律师大卫·舍伯恩 (David Sherborne) 表示，这是在高级编辑和高管知情和批准的情况下完成的。但MGN 对这些指控提出异议。

一名记者和哈里传记作者告诉法庭，前编辑皮尔斯摩根是了解黑客行为的人之一，他现在是英国最知名的广播公司之一，也是王子和他的妻子梅根的直言不讳的批评者。摩根否认参与任何非法行为，并指责哈里侵犯了他家人的隐私，在对梅根发表直言不讳的言论后，他辞去了电视早餐节目主持人的工作。

本周的出庭将是哈利今年第二次出庭伦敦高等法院，此前他与歌手埃尔顿约翰和其他人一起参加了 3 月份针对《每日邮报》和《星期日邮报》小报出版商的诉讼听证会。

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