英国国防部长称乌克兰今年能夺回克里米亚

乌克兰/英国/北约

英国国防部长华莱士今天接受华盛顿邮报专访。该报称，与其他一些北约官员的私下沉思相反，华莱士表示，乌克兰确实有可能成功夺回克里米亚半岛。普京在 2014 年非法吞并克里米亚半岛，今年俄罗斯军队所需的设备均用完了。华莱士称，乌克兰可能不会今夏就加入北约，但各国与乌克兰签订双边或多边防御合作，也能提高保护乌克兰安全的高度。

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据华盛顿邮报称，英国国防部长本华莱士在接受采访时表示，如果要遏制俄罗斯，北约必须敦促所有成员增加国防开支。

华莱士说，乌克兰战争的一个积极成果是，自俄罗斯开始全面入侵以来，超过一半的北约国家增加了国防开支，朝着 2% 的基准迈进，因为他们接受了北约所说的“防卫文化变革”的需要。 ”最具戏剧性的是欧洲最大的经济体德国，德国在军费开支方面长期落后，德国现在决定全面改革国防开支和军事政策。英国国防部长说，“北约需要确保各成员匹配，有些成员比其他成员更积极。”

华莱士自 2019 年以来一直担任英国国防部长，他被视为潜在的首相候选人，但在最近的竞选中多次将自己从考虑中剔除，称他更愿意继续负责军事职务。他要求增加支出的呼吁呼应了历届美国两党政府的呼吁，包括最引人注目的特朗普总统。特朗普对欧盟的支出记录提出严厉批评，并质疑北约的核心原则，以及斯托尔滕贝格本人。

据华盛顿邮报称，英国国防部长对乌克兰目前的战场努力表达了比美国情报官员所描述的更为乐观的看法，美国情报官员在今年早些时候泄露的情报文件中表示，人员和设备方面的挑战可能会导致基辅一旦开始对乌克兰展开备受期待的反击进攻，可能只会取得适度的进展。夺回俄罗斯控制的领土。尽管美国官员表示自那时以来情况有所改善，但他们也表示，即使是小范围的收复也可能影响俄罗斯的战争计划。

与其他一些北约官员的私下沉思相反，华莱士表示，乌克兰确实有可能成功夺回克里米亚半岛，普京在 2014 年非法吞并克里米亚半岛，今年俄罗斯军队所需的设备用完了。英国国防部长称，“我们在战场上看到的是，如果你在错误的地方开战，俄罗斯军队实际上会崩溃。”他说。“你可以派成千上万的年轻人去送死，俄军就是这么做的，但你不能魔法化俄军需要的坦克和武器系统。”

当被问及乌克兰加入北约的前景时，华莱士提到了基辅加入的道路上一直存在的分歧。他说，北约，和欧盟一样，不应该重蹈过去的覆辙，向乌克兰等有抱负的国家过度承诺。华莱士说，“我们必须实事求是地说，‘这不会发生在维尔纽斯，这不会很快发生。'”他指的是定于今年夏天在立陶宛首都举行的北约领导人峰会。“

华莱士说，许多国家准备与乌克兰缔结双边或多边“共同防御协定”，并承诺制定长期计划来建设乌克兰的军事能力，“以确保这是俄罗斯或其他任何人入侵乌克兰的一个非常昂贵的机会将来。”这可能会成功威慑俄罗斯，因为在华莱士看来，“俄罗斯的陆军将在未来 10 年内大幅减少。”

随着战争冲突的继续，华莱士表示，西方国家仍然支持向乌克兰提供武器和资金，而不是向基辅领导人施压，要求乌克兰与俄罗斯谈判或做出让步。

华莱士说，“但我们已经看到了现实，那就是我们都快用完了可以捐赠的国防设备，这意味着英国和其他国家被迫购买的武器多于从国家储备中捐赠的武器。”

华莱士说，俄罗斯损失的规模表明，普京仍然相信，如果他向战争投入更多军队，他就能获胜。他暗示普京可能无法获得有关军事努力的准确信息，并且可能直到崩溃或内部挑战时刻才意识到他的国家面临军事挑战的程度。

华莱士结果，“如果发生这种情况，北约和西方必须为发生的一切做好准备。”

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