克里姆林宫禁止西方记者采访圣彼得堡论坛

禁发记者采访证

俄罗斯 – 路透社3日报道，俄罗斯克里姆林宫当天表示，来自“不友好国家”的记者将不被允许参加今年的圣彼得堡国际经济论坛。峰会被是俄国总统普京向国际投资者展示俄罗斯经济的好机会，但乌克兰战争给这次峰会蒙上了阴影。此前，西方记者从未如此全面地被禁止进入该论坛。

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圣彼得堡是由沙皇彼得二世建立的，最初的功能是“面向欧洲的一个窗口”，城市优雅的布局及风格使人联想到西方国家那些迷人的首都。圣彼得堡国际经济论坛 一年一度在圣彼得堡市举行的经济领域国际事件，从1997起开始举行，从2005起年论坛俄罗斯联邦总统每年参与此论坛。

每年参加者的数量超过四千来从各种各样的国家的人。基本的参加者是俄罗斯与国际最大公司的执行总裁、国家、政治领导、政府代表、政府主席、部长、州长。外国记者被拒之门外，这还是第一次。

克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)6月3日表示，此次做出这个决定的原因是，我们不能发表由那些对圣彼得堡国际经济论坛有敌意国家的记者写的报道。他还表示，对论坛的兴趣总是很大的，所有其他记者都会在现场工作。

法新社记者表示，克林姆林宫发言人使用“不友好国家”一词，指定的是自乌克兰战争爆发以来对俄罗斯实施制裁的国家。

论坛组织方告诉路透社莫斯科分社，其记者参加论坛报道的资格已被取消，而此前他们已经获得了俄方发出的采访证。路透社敦促俄方做出书面解释，但至今没有任何答复。

圣彼得堡国际经济论坛将于6月14日至17日举行。今年论坛的主题是“主权发展是公平世界的基础，为了子孙后代携手并进”。今年主体商务活动包括，全球变革时代的世界经济、俄罗斯经济：从适应到增长、建立技术主权、人口增长和民生——主要优先任务、劳动力市场：应对新挑战。计划开展6场商务对话形式的双边商务活动，参与者包括阿拉伯国家、拉美、东盟、印度、中国的外国伙伴。

论坛首日—6月14日，俄罗斯和外国企业将参与国际中小企业日的活动，这一种全新的对话形式。

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