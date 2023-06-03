印尼提乌战停战计划即刻遭谴责

印尼/乌克兰/香格里拉

印度尼西亚国防部长苏比安托今天在新加坡举行的香格里拉国防和安全会议上提出了一项结束俄罗斯和乌克兰之间战争的计划，提及冻结战场敌对，战区与被俄罗斯占领区由联合国监督公投等，此举立即受到多数与会者的谴责。

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据印度尼西亚国防部长普拉博沃-苏比安托周六在新加坡香格里拉论坛会议上说："我呼吁俄罗斯和乌克兰承诺立即停止所有敌对行动"，他并抱怨指出亚洲国家的经济和粮食供应正受到乌战冲突的严重影响。这位印尼部长建议 在现有阵地上实现停火，建立由观察员和联合国维和部队保障的非军事区。

印尼国防部长在亚太防务与安全问题香格里拉对话会议上发言时还建议由联合国组织 "在有争议地区进行全民投票"。据他还说：“印度尼西亚准备为潜在的联合国维和行动派遣部队，从而做出贡献。”

4月，中国提出了自己的和平计划，以结束乌克兰的战争。倾向于不结盟外交的印度尼西亚已经试图在两个交战方之间进行和平调解。印度尼西亚总统佐科-维多多(Joko Widodo)去年曾前往基辅和莫斯科，与乌克兰和俄罗斯领导人会面，当时印尼担任20国集团主席。

据法新社今天报道称，然而，印尼国防部长今天的提议在会议上受到了批评，一位与会者指责印尼国防部长将侵略者和被侵略者等同起来。

据欧洲外交负责人博雷利认为，乌克兰的和平必须在可接受的条件下实现，而不能冒着冻结冲突的风险。博雷利在印度尼西亚国防部长发言后说，"我们必须为乌克兰带来和平，但这必须是公正的和平，而不是投降的和平"。

据印尼国防部长苏比安托委屈地解释说，当然可以问问印度尼西亚人，他们被入侵了多少次。印尼国防部长称，“不仅仅在欧洲才有侵犯主权的行为。我只提出了一个解决冲突的计划而已（......）我没有说乌战谁对谁错。”

据法新社称，印度尼西亚曾投票赞成联合国谴责俄罗斯入侵乌克兰的决议，但印尼没有加入对俄罗斯实施经济制裁。

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