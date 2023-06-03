德国前军机飞行员在中国训练战机：德国防长立马在香格里拉质问中国防长李尚福

德国/中国/飞行员训练/香格里拉

德国《明镜》周刊昨天揭露仍然有德国退役尖端空军士兵在中国训练战斗机飞行员，该爆料在德国正在掀起波澜。德国防长参加在新加坡举行的香格里拉安全与防卫对话论坛，立即在与中国国防部长李尚福会面时，德国国防部长皮斯托瑞斯相当不客气地要求中国结束聘用德国退役飞行员训练中国战机飞行员。中国防长李尚福低调，但指德国防长夸大事情了。

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据《明镜》周刊报道称，德国国防部长皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天在新加坡敦促中国立即停止由前德国联邦国防军士兵培训中国战斗机飞行员。在新加坡香格里拉对话会上与中国国防部长李尚福的谈话中，德国防长明确表示，柏林认为前空军飞行员将他们的知识传授给中国飞行员是不可接受的。

皮斯托瑞斯周六在新加坡说：“我已经明确表示，我希望这种做法能立即结束，不管我们的飞行员是谁。”

就在中国的德国战斗机飞行员议题，该报道称：“是时候结束这种德国人的天真了”。

据该报道，德国防长皮斯托瑞斯周六在新加坡香格里拉安全会议间隙会见了中国防长李尚福。两位部长坐在一起，不是原计划的 30 分钟会谈，而是坐在一起对话长达一个多小时。皮斯托瑞斯将这次会议描述为一次“非常开放”的对话，柏林把与北京之间的意见分歧非常明确地表达了出来。

据该报，然而，中国国防部长对有关德国教练员的议题“反应非常谨慎”。中国空军聘请前德国联邦国防军飞行员担任教员这一点事实没有争议，但李尚福称德国方面将德国教员的重要性“夸大化”了。

经过深入调查，《明镜》周刊和德国电视二台周五报道说，一些前德国空军士兵正在中国训练战斗机飞行员。根据他们自己的调查，安全部门和特工部门认为德国飞行员很可能泄露了军事知识，传递了德国联邦国防军和北约的秘密部署策略，甚至演练了有助于中国发动包括针对台湾的攻击场景。

据该报说，退休后，这些德国飞行员​​显然毫无戒心被南非和新西兰的公司招募，然后被派往中国。对于他们在中国的工作，据说他们在某些情况下可以收取六位数的薪金。

昨天，这项调查报道已经在柏林引起了强烈反响。据德国国会国防委员会主席施卓克－齐默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann)对《明镜》周刊说，“是时候结束德国人的这种天真了。” 施卓克－齐默曼说：“前空军士兵退役后在中国训练战斗机飞行员这一事实是荒谬的，我们不能接受。”

这位国防专家呼吁德国联邦国防军对退伍军人的规定迅速收紧。必须确保退伍军人只能在北约国家和战略伙伴担任军事教官。

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