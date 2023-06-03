方济各将访蒙古 称遥望北京

梵蒂冈/方济各/蒙古

教皇弗朗西斯将于 8 月 31 日至 9 月4日作访问蒙古之行，这是他去过的最偏远的国度之一，那里只有大约 1,300 名天主教徒，但由于靠近中国，路透社说蒙古对罗马天主教具有重要的战略意义。

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梵蒂冈3日在一份简短公告中宣布了此次访问，称这是应蒙古总统和天主教领袖的邀请而出访的。梵蒂冈发言人马泰奥布鲁尼说，细节将在未来几周内公布。

去年 8 月，方济各任命意大利人乔治·马伦戈 (Giorgio Marengo) 大主教为第一位驻扎在蒙古的红衣主教，他是蒙古天主教会的管理者。马伦戈上个月回罗马会见了教皇，讨论了方济各访问蒙古的旅行。

弗朗西斯在 2 月份从非洲旅行返回的教皇飞机上与记者交谈时首先谈到了前往蒙古的可能性。据梵蒂冈传教活动通讯社本社报道，在蒙古约330万人口中，约有1300名受洗天主教徒。

一项统计称，大约 60% 的蒙古人口认同宗教信仰，而其余人口则没有宗教信仰。在表达宗教身份的人中，87.1%的人认为佛教徒，5.4%的人信奉伊斯兰教，4.2%的人信奉萨满教，2.2%的人信奉基督教，1.1%的人信奉其他宗教。

尽管蒙古的天主教徒人数不多，但该国对梵蒂冈来说意义重大。蒙古与中国有着漫长的边界和密切的联系，梵蒂冈正在努力改善中国天主教徒的处境。

蒙古，曾经被称为外蒙古，在 1921 年之前一直是中国的一部分，当时它在前苏联帮助下获得独立。内蒙古仍然是中国的一部分。

访问天主教徒占少数的地方也是弗朗西斯政策的一部分，目的是引起人们对他所关注的社会和世界边缘地区的人们和问题的关注。在担任这个拥有 13 亿成员的教会领袖的十年里，方济各仍然没有访问过西欧的大部分国家首都。

弗朗西斯将于 8 月 2 日至 6 日访问葡萄牙，参加在里斯本举行的世界青年日活动，并参观法蒂玛神殿。

方济各说他明年可能会去印度。

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