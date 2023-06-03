泽连斯基承认乌战结束前无可能加入北约

乌克兰/泽连斯基/北约

乌克兰总统泽连斯基承认，在目前与俄罗斯的战争结束之前，乌克兰所坚持的加入北约是 "不可能的"。但乌克兰申请加入北约的成员资格问题还是会在7月于立陶宛举行的北约峰会上再次被辩论。

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）2日在与爱沙尼亚总统阿拉尔-卡里斯的联合新闻发布会上说：“加入北约是对乌克兰安全的最好保障，但我们明白，我们不会把任何一个北约国家拖入战争。”

泽连斯基说：“因此，我们明白，只要这场战争持续下去，我们就不会成为北约的成员，不是因为我们不想，而是因为这是不可能的。”

据法新社称，这是乌克兰总统泽连斯基罕见的承认乌克兰现时不可能加入北约。自俄罗斯入侵乌克兰开始以来，泽连斯基一直在施压，要求让乌克兰尽快加入北大西洋联盟和欧盟。周四，泽连斯基还在敦促在摩尔多瓦举行峰会的欧洲领导人应该进一步加强对乌克兰的支持，消除对基辅加入北约的 "疑虑"。

尽管北约原则上赞成乌克兰的申请加入北约，但由于担心与俄罗斯的紧张关系升级，北约对乌克兰加入北约的时间表非常含糊。北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)在4月曾表示，乌克兰的首要任务应该是赢得这场抵抗侵略的战争。

乌克兰的加入北约成员资格问题将在7月立陶宛举行的联盟峰会上再次进行辩论。至此，西方国家已经向乌克兰提供了数百亿欧元的军事和财政援助，这对乌克兰抵抗侵略战争的努力至关重要。

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