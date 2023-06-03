泽连斯基称乌军准备大反攻

乌克兰/俄罗斯/战略反攻

乌克兰总统泽连斯基在周六发表的采访中表示，乌克兰准备发动期待已久的反攻，以夺回俄罗斯占领的领土。

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乌克兰总统泽连斯基说乌克兰准备发动反攻。“泽连斯基告诉《华尔街日报》说，“我们坚信我们会成功。”

《华尔街日报》报道说，泽连斯基是在乌克兰南部港口城市接受采访时说，乌克兰军队正在为可能是战争最重要的阶段之一的反击做好准备，因为它的目标是夺回被俄罗斯占领的领土。

45 岁的泽连斯基在一场长达一个小时的广泛讨论中表示，他担心明年的美国大选可能会让支持力度较小的政府上台，他并呼吁北大西洋公约组织为基辅提供明确的成员国资格途径。

泽连斯基还敦促中国尝试限制俄罗斯，并表示乌克兰迫切需要更多美国制造的爱国者导弹防御系统，以保护公民免受空中轰炸并也保护前线部队。

泽连斯基承认俄罗斯在前线的空中占优势，并表示缺乏反制俄罗斯空中力量意味着“大量乌克兰士兵将在反攻中丧生”。 他说，乌克兰本希望在即将到来的战役中拥有更多西方提供的武器。尽管如此，乌克兰仍准备采取行动。“我们想要某些东西，但我们不能等几个月。”他说，“我不知道这需要多长时间。说实话，它可以有多种方式，完全不同。但我们要做，我们已经准备好了。”

基辅希望反攻收复领土将改变自 15 个月前俄罗斯入侵了较小的邻国乌克兰以来肆虐的战争局势。

泽连斯基上个月表示，乌克兰需要等待更多的西方装甲车抵达，然后才能发动反攻。他一直在通过外交努力维持西方的支持，寻求更多的军事援助和武器，这是乌克兰计划取得成功的关键。

俄罗斯控制着乌克兰东部、南部和东南部的大片领土。乌克兰部分地区长时间的干旱天气引发了反攻可能迫在眉睫的预期。在过去的几周里，乌克兰增加了对俄罗斯弹药库和后勤路线的打击。

华尔街日报称，星期六，乌克兰军方在一份每日报告中说，东部顿涅茨克地区的马林卡成为战斗的焦点。报告称，乌克兰军队击退了所有 14 轮俄罗斯军队在那里的进攻。

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