艾尔多安宣誓就职 北约秘书长到场祝贺敦促放行瑞典入盟

土耳其/艾尔多安/北约

土耳其总统埃尔多安 (Tayyip Erdogan) 在今天举行的仪式上宣示就职。艾尔多安在上周末赢得连任随后将任命新政府内阁成员。

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土耳其任期最长的领导人埃尔多安在 5 月 28 日的决选中获得了 52.2% 的选票支持。他的选举胜利推翻了大多数民意调查的预测。尽管生活昂贵，经济危机，曾被认为会成为他败选的因素，但他还是取得了选举胜利。

据路透社今天报道称，新五年任期被认为将允许埃尔多安奉行日益独裁的政策，这些政策使这个北约成员国积极社会两极分化，并加强了土耳其作为地区军事强国的地位。

土耳其新议会已于周五召开。埃尔多安今天下午 3 点左右在安卡拉的议会宣誓就职，正式开始他的新任期。

随后将在总统府举行仪式，来自 78 个国家和国际组织的高级官员将出席，其中包括北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格、委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗、匈牙利总理维克多·奥尔班和亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬。

晚上，埃尔多安将任命部长。据路透社本周早些时候报道，他几乎肯定会将前经济主管穆罕默德·西姆塞克纳入他的新内阁，这将预示着可能回归更多的经济正统观念。西姆塞克在 2009 年至 2018 年担任财政部长和副总理期间受到投资者的高度评价。

现年 69 岁的埃尔多安在 2002 年底土耳其遭遇自 1970 年代以来最严重的经济危机后赢得选举后，于 2003 年成为总理。2014 年，他成为该国首位民选总统，并在 2017 年公投中获得新的总统行政权力后，于 2018 年再次当选。

据法新社消息说，北约秘书长将赴艾尔多安就职典礼，并促土耳其允许瑞典加入北约。土耳其上周举行总统大选，艾尔多安连选连任，赢得下一个5年任期，但他面临的压力与日俱增，多国希望他放弃反对瑞典加入北约的立场。

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