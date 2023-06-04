俄罗斯：乌克兰持续炮击别尔哥罗德 数千人撤离

战火延至俄境内

欧洲 – 俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫4日说，乌克兰军队持续彻夜炮击别尔哥罗德州。他指出，先前一晚的炮击已经造成2人丧生，另有数百名儿童被迫疏散远离边境地区。州长表示，他已准备好会见亲乌克兰俄罗斯战士，并考虑交换战俘。

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路透社报导， 格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在社群媒体Telegram上说：“整晚，别尔哥罗德州（Belgorod）相当不平静。”他指出，舍别基诺（Shebekino）和沃洛科诺夫斯基（Volokonovsky）两个区在夜间遭受炮击的“大规模”破坏。

格拉德科夫说，超过4000人被重新安置到贝尔哥罗德州内的临时住所。别尔哥罗德州的南部和西部和乌克兰接壤。

莫斯科于2022年2月在乌克兰发动战争的实际情况已经越来越多地被带到俄罗斯，乌克兰不仅加剧对边境地区的炮击，而且还深入俄罗斯境内发动空袭，包括本周稍早空袭莫斯科。

俄罗斯军方5月下旬说，已经击退乌克兰“破坏组织”最严重的越境袭击之一。

乌克兰否认上周攻击莫斯科，也否认其军队参与入侵别尔哥罗德州。乌克兰说，这些行动是由俄罗斯志愿军战士所发动。

格拉德科夫3日护送约600名来自州内舍别基诺和格莱伏隆（Graivoron）两区的儿童前往雅罗斯拉夫尔（Yaroslavl）和卡路加（Kaluga）。

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