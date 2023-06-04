北约敦促土耳其放行“达标”的瑞典入盟 艾尔多安或未松口

土耳其/瑞典/北约

北约秘书长斯托尔滕贝格今天在伊斯坦布尔与土耳其总统埃尔多安举行会谈，长达两小时会议结束时北约负责人说，"瑞典已经履行了它对土耳其的义务"。艾尔多安是否允诺未知。

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北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格昨天抵达土耳其参加艾尔多安胜选连任总统的就职仪式，并称说服艾尔多安放行瑞典加入北约。据法新社说，十三个月来，土耳其一直在阻止瑞典加入北约，土耳其批评瑞典对境内窝藏的库尔德武装分子采取宽松政策。

据斯托尔滕贝格告诉艾尔多安说："现在是在7月11日和12日维尔纽斯峰会之前发生允许瑞典入盟的时候了"，届时北约的31个国家元首将举行会议。

斯托尔滕贝格宣布在北约和土耳其之间建立一个 "常设机制"，并即将在 "6月12日 "举行会议，但没有说明会议将在何处举行。

5月28日，土耳其总统埃尔多安在安卡拉举行了他的就职典礼，在他连任五年国家元首之后，这位到场祝贺的北约首脑还感谢土耳其向正处于暴力骚乱中的科索沃部署了增援部队。

土耳其正在参加由北约领导的驻科索沃多国部队KFOR。

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