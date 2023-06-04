塞尔维亚民众抗议武契奇示威扩大

塞尔维亚/枪击案/民众抗议/武契奇

塞尔维亚民众反对暴力和武契奇政权的运动正在扩大势头。这是塞尔维亚第五次反对暴力和武契奇总统政权的示威，一个月前，两起枪击案造成18人死亡，受害者一半是儿童，并有20人受伤。对示威者来说，亲政权的媒体所助长的暴力气氛是导致社会紧张的原因之一。

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据本台报道称，抗议运动的势头越来越猛，并开始对塞尔维亚的政治产生影响。本台在贝尔格莱德的记者Laurent Rouy报道称，“鬣狗 ”和 "清道夫 "是亲政权的媒体对反对暴力的示威者的辱称，却激发民众更大的愤怒。抗议者指责这种类型的媒体助长了社会暴力。

在塞尔维亚，理论上任何人都很难公开反对总统武契奇。然而，鉴于此次抗议运动的规模，是自23年前米洛舍维奇倒台以来还没有这么多的人上街，塞尔维亚正在感受到抗议运动造成初步影响，36岁的米罗斯拉夫解释说：“我们开始看到我们的示威活动的第一个结果。政府和武契奇开始对我们的要求逐一让步，但我们必须为确保我们的所有要求得到满足而坚持斗争。”

塞尔维亚议会举行了关于暴力议题的辩论，决议暂停播放暴力的真人秀节目，国家电视台也开始在新闻中正面报道示威活动。

但官方新闻主管部门没有任何变化，并没有对小报暴力倾向投注监管，也没有政府内政安全部门的引咎辞职。因此，示威者的一个主要要求暂时还是一纸空文。

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