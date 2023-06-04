或再组访问乌欧 李辉强调反对向乌战军援武器

中国/乌克兰/李辉

乌克兰反攻话题甚嚣尘上。中国乌克兰问题特使在结束欧洲之行返回北京时表示，从目前的情况来看，一些困难阻碍了俄罗斯和乌克兰启动和平谈判。中国将继续执行调解任务，并向乌克兰派出其他特派团。李辉强调西方国家军援乌克兰，增加乌战死伤流血，他并呼吁停止军援战场。

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据本台稍早报道称，乌克兰：对中国特使来说，我们必须停止向战场输送武器。

但乌克兰总统泽连斯基敦促欧美增加对乌克兰军事援助，以抵御俄罗斯在侵略战争中强大的空中优势。

据本台在北京记者Stéphane Lagarde报道，李辉在回顾他的欧洲多国斡旋时谈及，他没有带来和平，但相信各方都支持政治解决冲突："我们相信，通过与各方的交流，与乌克兰方面的交流，我们感到，深深感到乌克兰的危机最终只能通过对话和谈判解决。在这次访问中，我也感受到，尽管有困难，但各方都支持政治解决乌克兰的危机。

李辉是在有大白鸟、岩石上的松树和金色的太阳装饰的红漆墙前，发表讲话。这个为中国外交会议保留的休息室的已经有一段时间没有看到这么多记者。从欧洲回来的中国特使面对如墙的摄像机群，解释中国继续称为乌克兰危机的影响，这位高级外交官继续谈及中断的连接和前往基辅的 "不舒服 "的火车，他说，这让人想起中国的绿皮火车（在TGV之前出现的火车）。同样，为了去莫斯科，他没有从布鲁塞尔直飞的航班，所以他的代表团不得不经由土耳其伊斯坦布尔。李辉还说，更不用说通货膨胀了，战争这也影响到冲突周边国家。

中国称自己是中立国，但在政治上支持莫斯科。这位中国高级外交官补充说，为了拯救生命和找到危机的政治解决方案，各方必须停止向战场输送武器。 他说："如果我们真的想停止战争，拯救生命，实现和平，我们就不应该向战场输送武器"。

据李辉说，中国也欢迎巴西、南非和非洲国家支持对话的倡议，中国特使保证，中国将继续向乌克兰和俄罗斯派遣代表团，以寻求冲突的谈判解决方案："这是我们的第一个任务，也不会是最后一个"。

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