乌军反攻战称可能打响

乌克兰/反攻/俄罗斯

乌克兰今天证实打响反攻战。只是是全面反攻，还是几个点面阵地反攻，乌军显示也打信息模糊战。

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乌克兰周一证实乌军正在前线的一些地段开展进攻行动，并声称在东部城镇巴赫穆特附近取得了战果。俄罗斯国防部今天发布消息，曾经称击败类乌克兰机械化部队的反击。乌克兰对此没有否认也没有承认。但坚持在正在进行的反攻战场取得战果。

据乌克兰官方称，"乌克兰防御行动也包括反攻行动。因此，在某些地区，我们正在开展进攻行动"。乌克兰国防部副部长Ganna Maliar在电报上说，Bakhmut地区仍然是两军拉锯战的中心。乌军正在相当广泛的战线上向那里推进。我们取得了成胜利，并占领了主要的高地。俄军处于防守状态。

法新社说，几个月来，乌克兰一直在准备一场重大的反攻，旨在将俄罗斯军队赶出占领的乌克兰地区。然而，乌克兰当局警告说，他们不会透露任何有关反攻计划或时间表的信息。

5月，俄罗斯雇佣军准军事组织瓦格纳(Wagner)声称，在这场战争中时间最长、伤亡最大的战斗之后，已经征服了巴赫穆特镇。可是，该雇佣军头头周一承认，乌克兰军队已经夺回了巴赫穆特北部的Berkhivka镇的一部分。

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