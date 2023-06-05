俄军称击败乌军进攻 乌克兰指控是撒谎

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯周一表示，俄罗斯军队在乌克兰顿涅茨克地区前线的五个地点挫败了乌克兰的一次重大攻势，并杀死了数百名士兵。乌克兰则指责俄罗斯散布谎言。

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针对俄罗斯称挫败了乌克兰的重大攻势，基辅称莫斯科散布谎言。

目前尚不清楚俄罗斯所说的这次袭击是否代表乌克兰反攻的开始。乌克兰数月来一直誓言要把 2022 年 2 月入侵乌克兰的俄罗斯军队赶出乌克兰。

俄罗斯国防部在莫斯科时间凌晨 1 点 30 分在电报群 Telegram 上发布一份报告说：“6 月 4 日上午，乌军在南顿涅茨克方向的五个前线发动了大规模攻势。敌人的目标是突破在他们看来是俄军最脆弱的防御工事，但乌军没有得逞。”

路透社说无法立即核实俄罗斯的声明，乌克兰国防部和军方也没有立即回复书面置评请求。

乌克兰地面部队司令 Oleksandr Syrskyi 周一表示，乌克兰军队继续在顿涅茨克北部长期争夺的城市巴赫穆特附近推进。但他对反攻没有发表评论。

乌克兰总参谋部的每日报告仅称，乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区发生了29起战斗冲突。乌克兰战略通信中心没有直接回应俄罗斯的战报，但说俄罗斯将寻求散布谎言。乌军没有提供俄罗斯撒谎的证据。

乌克兰军方警告说，“为了打击乌克兰人的士气并误导舆情（包括他们自己的民众），俄罗斯的宣传散布有关反攻、反攻方向和乌克兰军队损失的虚假信息。”

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