俄军称狙击乌军机械化部队反攻大获胜利 真假未辩

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯今天声称击退了乌克兰在东部顿巴斯地区的大规模攻势，但没有立即得到基辅的确认。乌克兰几个月来一直宣布准备采取重大行动收复被俄罗斯军队占领领土。

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据俄罗斯国防部在一份战报中说："6月4日上午，乌军在顿涅茨克地区南部方向的五个战区发动了大规模攻势。但乌军没有达到目标，乌克兰军队没有成功"。俄罗斯国防部并发布一段视频，显示从空中拍摄的乌克兰军队的装甲车被俄罗斯军队摧毁。但俄罗斯国防部没有具体说明两军战斗的确切地点。

根据俄罗斯国防部的说法，乌克兰军队以六个机械化营和两个坦克营发动了这次攻势。

乌克兰南部扎波罗热地区的俄罗斯占领区官员弗拉基米尔-罗戈夫说，乌克兰军队于周一上午袭击了那里的俄罗斯阵地，进攻规模比昨天的更大。并说局势令人震惊。

乌克兰当局至此没有立即回应此战报。

法新社说，几个月来，乌克兰一直声称它正在准备对俄罗斯军队进行大规模反攻。在周日公布的一段视频中，乌克兰军队似乎呼吁士兵以及媒体保持沉默，防止泄密，并表示不会宣布这一攻势的开始信息。

除了俄罗斯宣布的乌克兰在顿巴斯的进攻外，据俄罗斯边境地区长官称，周日在与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德地区，俄罗斯军队和亲乌克兰的俄罗斯战士之间发生了战斗。别尔哥罗德州州长维亚切斯拉夫-格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram上说："一个破坏小组已经到达，在新塔沃尔扬卡（Novaya Tavoljanka）边境村庄发生了战斗"。"我希望他们都能被消灭"。他说，与基辅方面合作的反俄罗斯政府士兵俘获了俄军士兵，并提出交换条件。

其中一个亲乌克兰的团体 "俄罗斯自由军团 "承诺将他们抓获关押的俄军士兵移交给乌克兰当局，乌克兰方面经常组织与俄罗斯军队的囚犯交换。这是俄罗斯官员首次承认俄罗斯战士在俄罗斯领土上被俘，此前在乌克兰领土上进行了超过15个月的战斗。

俄罗斯军队后来声称击退了一个试图越过边境的 "乌克兰恐怖分子的破坏小组"。

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