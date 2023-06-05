北约增援部队抵达科索沃

军事

欧洲 – 北约5日在一份声明中说，在与塞族示威者发生冲突后，土耳其士兵于周一抵达科索沃，以增援北约领导的多国部队，其中 30 名士兵受伤。在科索沃北部有争议的地方选举出现暴力事件后，北约上周宣布增派约 700 名士兵。

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北约秘书斯托尔滕贝格对土耳其向科索沃增派士兵的决定表示欢迎，同时欧盟呼吁普里什蒂纳暂停警察在该国北部的行动，当地塞族人的抗议导致该地区紧张局势升级。

在伊斯坦布尔的多尔玛巴赫切宫((Dolmabahce Palace))与土耳其总统埃尔多安会面后，斯托尔滕贝格在新闻发布会上补充道，土耳其决定向科索沃的维和行动提供军事部队，并强调在紧张局势升级之际这一贡献的重要性。

他对土耳其派兵表示感谢，并指出前者在伊拉克、乌克兰和其他国家做出的其他贡献。

自1999年夏天以来，被称为北约驻科索沃维和部队（KFOR）一直在维护科索沃的和平。

在相关背景下，欧盟呼吁科索沃暂停警察在该国北部地区的行动，当地塞族的抗议活动导致该地区紧张局势加剧。

欧盟在一份声明中补充道，它希望科索沃以非升级方式采取行动，立即中止警察在科索沃北部市政建筑附近的行动。

欧盟声明指出，“市长必须临时在市政建筑物以外的地方履行职责，同时四个城市要尽快宣布提前选举，并全面组织。我们希望科索沃塞族人参加这些选举。”

声明继续说道，“欧盟准备好采取坚定措施”，并警告称，未能平息紧张局势将导致负面后果。

与此同时，欧盟对塞尔维亚军队进入高度戒备状态表示担忧。

自5月26日起，科索沃北部的当地塞族人一直在组织抗议活动，以阻止新当选的阿尔巴尼亚市长进入市政大楼履职。

市长们在赢得4个城市的地方选举后就职，这些地区的主要人口是塞尔维亚人，他们广泛抵制这项投票权利，在45000名登记选民中，只有1500名选民参与了投票。

以阿尔巴尼亚人为主的科索沃于1999年脱离塞尔维亚，并于2008年宣布独立。塞尔维亚仍然认为科索沃是其领土的一部分，并支持那里的塞族少数群体。

为应对科索沃北部局势紧张，塞尔维亚于5月下旬下令军队向科索沃边境推进，它敦促北约停止对当地塞族人的暴力行为。

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