德国印尼同意加强国防合作 计划进行联合军事演习

军事

国际 – 德国和印尼5日同意加强国防合作，并计划与区域中其他国家进行联合军事演习。德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）结束香格里拉会议后表示，明年德国仍将派军舰前往亚太地区展示军事存在，但是否穿越台海，目前尚未决定。

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美联社报导，德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）与印尼国防部长苏比安托（Prabowo Subianto）于雅加达一场会议讨论两国日益增长的合作关系。

皮斯托里乌斯表示：“我们讨论了进行潜舰交易的可能性。我们也谈到正运往印尼的2艘扫雷舰。”

德国和印尼也正在计划与其他区域伙伴进行联合军事演习，但并未透漏任何细节。

两国防长皆出席了在新加坡举办的一年一度“香格里拉对话”（Shangri-La Dialogue）亚洲安全会议。美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）3日在会议上批评中国在印度洋与太平洋地区，包括在台湾和南海紧张局势的“霸凌或胁迫”行为。

中国国防防长李尚福则在会议中指责美国“不能为一时之私挑起阵营对抗”，以促进自身利益，从而维护主导地位。

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